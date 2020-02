Venetsueela kolmikhüppaja püstitas Madridis uue sisemaailmarekordi

Kahekordne maailmameister alustas võistlust üleastumisega, kuid sai seejärel kirja 14,65 meetrit, mis tõstis ta võistluse liidriks. Kolmandal katsel astus Rojas taas üle, neljandal sai kirja aga 15,29 meetrit. Sellega murdis ta enda nimele kuulunud Lõuna-Ameerika siserekordi. Viiendal katsel astus Rojas taas üle enne, kui hüppas uueks maailmarekordiks 15,43 meetrit.

Eelmine siserekord pärines 2004. aastast ning oli seitse sentimeetrit kehvem. See kuulus Tatjana Lebedevale.

Ühtlasi hüppas Rojas kaks sentimeetrit kaugemale, kui ta on seda väljas teinud.

BREAKING: Yulimar Rojas just jumped a NEW WORLD INDOOR RECORD of 15,43m (50-7.50) in Madrid to break Tatyana Lebedeva's 16-year old world record by 7cm!! ????????



