Cheptegei püstitas 5 km maantejooksus maailmarekordi

Möödunud kuul keenialase Rhonex Kipruto joostud maailmarekordit kärpis Cheptegei 27 sekundi võrra. 10 000 jooksu maailmameistri jaoks oli tegemist tänavu esimese võistlusega. Kipruto nimele kuulub aga endiselt 10 km maanteejooksu maailmarekord, 26.24, mille ta jooksis jaanuaris Valencias.

"Ma mõtlesin enne starti joosta aja alla 13 minuti ja kuna ma tundsin võistluse ajal, et mu jalad on väga head, siis ma otsustasin, et ma lähengi seda püüdma," ütles 23-aastane Cheptegei peale võistlust. "Kärpida maailmarekordit nii mitme sekundi võrra teeb mind muidugi õnnelikuks. See oli suurepärane esimene test enne väga tähtsat hooaega."

Monaco võistlusel sai teise koha prantslane Jimmy Gressier, kelle ajaks möödeti 13.18. See tähistab uut Euroopa rekordit. Varasem parim aeg, 13.29, kuulus Julien Wandersile, mille ta jooksis mullu samal võistlusel.