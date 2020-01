Heiki Nabi tiimiga liitub rootslasest füsioterapeut

Maadleja Heiki Nabi valmistub olümpiaks spetsiaalse tiimiga, et tagada suurvõistluste-eelsel ettevalmistusperioodil mitmekülgseim tugi. Varem kahe maadlustreeneri käe all treeninud Nabi jätkab ühe maadlustreeneriga ja liigub edasi maadlustreenerist, jõutreenerist ning füsioterapeudist koosneva meeskonnaga.

Nabi maadlustreenerina jätkab Ivar Kotkas ja jõutreenerina Levi Earl, tiimiga liitub rootslasest füsioterapeut Peter Lundgren. "Tänan oma endist maadlustreenerit Igor Bugay'd hästi sujunud koostöö eest, jõudsime koos mitmete heade tulemusteni," ütles Heiki Nabi.

"Tunnen, et vajan suurvõistluste eel maksimaalseks soorituseks mitmekülgsemat tuge, millest on tingitud ka struktuurilised muudatused ettevalmistustiimis. Suurem rõhk on taastumisel ja vigastuste ennetamisel füsioterapeut Peter Lundgreni käe all," lisas Nabi.

Ettevalmistus on alanud plaanipäraselt ja hetkel viibib Nabi treeninglaagris Taanis. Veebruari lõpus sõidetakse laagrisse Kuubale.