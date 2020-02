Korvpalli Rahvaliiga laieneb: Elvast saab Lõuna-Eesti korvpallimaastikul uus jõuõlg

Rahvaliiga korraldustiim otsis koostöös Eesti Korvpalliliiduga koostööpartnerit Lõuna-Eestis ning jaanuaris löödi käed Elvas sporditegevust vedavate Priit Värvi ja Madis Šumanoviga. Elvas saavad korvpalluritel olema suurepärased tingimused, kui suvel valmib sealne uus spordihoone.

Idee koostööks sündis kolmepoolsel kohtumisel, kus osalesid Korvpalliliidu, Rahvaliiga ja Elva valla esindajad. Elva valla sporditegelaste entusiasm, nägemus ja uue valmiva spordihoone võimalused saavad olema suurepäraseks aluseks eduka regionaalse liiga käivitamiseks ja arendamiseks.

Korvpallientusiast ja Elva vallavolikogu liige Priit Värv sõnab kommentaariks: "Tahame pakkuda kõigile Lõuna-Eesti korvpallihuvilistele võimalust mängida oma lemmikmängu uues formaadis. Rahvaliiga turniirisüsteem põhineb suuresti juba sissetöötatud ja toimival kujul nagu Põhja-Eestis."

Elva valla spordijuht Madis Šumanov lisab: "Elvast saab Lõuna-Eesti korvpallimaastikul uus jõuõlg! Uues Elva spordihoones näevad elvakad lisaks tuttavatele aladele nüüd ka korvpalli. Ootame osalema harrastusvõistkondi lisaks Tartumaale ka Valga-, Põlva-, Jõgeva- ja Viljandimaalt."

Eesti Korvpalliliidu egiidi all mängitav Rahvaliiga on teist hooaega toimetamas Põhja regioonis, kus kahes erinevas turniiriformaadis on mõõtu võtmas peaaegu 60 võistkonda. Tänavu lükati nelja võistkonna osalusel mängud käima ka Lääne regioonis. Rahvaliiga parimad saavad võimaluse tõusta uueks hooajaks Saku II liigasse.