Õiglane sisehooajal ei võistle ja sihib Götzises olümpianormi

Mitmevõistleja Janek Õiglane on otsustanud, et tänavu sisehooajal mitmevõistluses ega üksikaladel võistlusstarte ei tee. Õiglane kogub tugevat põhja, et mai lõpus täita Götzises olümpianorm.

"Otseselt ei näe vajadust, et peaks võistlema," rääkis Õiglane ERR-ile. "Pigem rahulikult treenin. Kogu ettevalmistus läheb natukene teistsuguseks kui eelnevatel aastatel ja tänu sellele ma tänavu sisehooajal ei võistle."

Ettevalmistus on eelnevast erinev, sest Õiglane soovib välishooaja esimesel kümnevõistlusel mai lõpus Götzises olla kohe oma parimas hoos ja ületada Tokyo olümpianormi ehk 8350 punkti. Selle normi on juba täitnud Maicel Uibo ja Johannes Erm. Tokyosse pääseb maksimaalselt kolm Eesti kümnevõistlejat.

"Mul on see trend olnud, et ma saan hea vormi üsna hooaja lõpus," tõdes Õiglane. "Nüüd on vaja mul seda vormi ajastada juba kõvasti varem. Eestisisene konkurents on nii kõva, et olümpianorm ei viigi võib-olla olümpiale. Götzises võistlemiseks on vaja juba sellist head vormi. Tuleb pikem ettevalmistus teha ja kui kevadel laagrisse minna, siis tuleb olla juba kergem ja vormi paremaks saada. Tavaliselt mul on see kevadine ettevalmistus raske ja üleminek võistlushooajale vaevaline."

Õiglane ütleb, et eelmisel aastal tegi ta füüsilises arengus tugeva edasimineku, kuid võistlusel ei õnnestunud ideaalset summat kokku panna. Doha MM-il oli ta 8297 punktiga kuues. Suurt tähelepanu pöörab ta ettevalmistusperioodil jooksumahule.

"Mul eelmine hooaeg näitas seda, et kui ma ikkagi sprinti ja jooksu teen korralikult, siis kõik alad lähevad paremaks. Jooksul on suur rõhk. See on mu eesmärk - kui jooks on hea, siis kõik teised alad tulevad järgi. Ütlen aga tüüpilise lause kümnevõistlejale, et kõik alad on sellised, mida ma tahan edasi arendada ja mille nimel me näeme vaeva," lõpetas Õiglane.