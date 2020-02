Tunjov vaatas SPAL-i suurt kaotust pingilt

Kodumeeskond Lazio läks juba 38. mänguminutiks nelja väravaga juhtima, kui kahel korral olid täpsed nii Ciro Immobile kui Felipe Caicedo. Bobby Adekanye suurendas 58. minutil Lazio edu viieväravaliseks, eestlase klubi auvärava lõi Simone Missiroli 65. minutil. Vahetusmeeste pingile kuulunud Tunjov väljakule ei pääsenud.

22 mänguga 15 punkti kogunud S.P.A.L. jätkab Serie A tabelis viimasel kohal, päästev 17. koht on samas vaid ühe punkti kaugusel. Tabeliliidrina jätkab Lazio ees viiepunktilist edu hoidev Torino Juventus, kes oli pühapäeval 3:0 üle Fiorentinast. Cristiano Ronaldo realiseeris kaks penaltit, ühtlasi sai temast viimase 15 aasta jooksul esimene jalgpallur, kes on Serie A-s üheksas mängus järjest skoori teinud.