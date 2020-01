Väravateta lõppenud avapoolaja järel asus Juventus mängu juhtima 49. minutil, kui Klavani ebaõnnestunud söödu lõikas vahelt portugallasest staar Cristiano Ronaldo, kellel ei olnud raskusi Cagliari väravavahi Robin Olseni üle mängimisega.

67. minutil realiseeris Ronaldo penalti, 81. minutil suurendas Gonzalo Higuain Klavanist rikošeti võtnud löögist Juventuse edu kolmeväravaliseks ning vaevalt minuti jagu hiljem vormistas Ronaldo oma esimese kübaratriki Itaalia kõrgliigas.

Samal ajal toimunud kohtumises naasis AC Milani eest väljakule rootslane Zlatan Ibrahimovic, kuid Milan ei suutnud koduväljakul enamat 0:0 viigist Sampdoria vastu. Atalanta alistas Parma 5:0 ja Bologna viigistas Fiorentinaga 1:1.

Kolmanda järjestikuse võidu saanud Juventusel on tabeliliidrina 45 punkti, mängu vähem pidanud Interil on 42 silma. Cagliari on 29 punktiga kuues, võidukas Atalanta suurendas nende ees vahe viiele punktile.