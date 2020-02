Kodumeeskonna ainsa värava lõi kaks minutit enne poolajavilet Põhja-Makedoonia elav legend, 36-aastane Goran Pandev. Algkoosseisus alustanud Klavan vahetati pingile 77. minutil.

Viimasest üheksast liigamängust vaid neli punkti kogunud Cagliari jätkab tabelis kümnendal kohal, nende selja taga on Napoli, kes kaotas pühapäeval 2:3 tabeli viimaste sekka kuuluvale Leccele. Möödunud hooajal teisena lõpetanud klubi on viimasest kümnest mängust nüüd kaotanud kuus.

Pühapäeva õhtul toimunud Milano derbis läks AC Milan Ante Rebici ja Zlatan Ibrahimovici väravatest poolajaks 2:0 juhtima, Inter pööras aga mängu enda kasuks ning võitis Marcelo Brozovici, Matias Vecino, Stefan De Vrij ja Romelu Lukaku väravatest 4:2.

Et Juventus kaotas laupäeval 1:2 Veronale, tõusis Inter Serie A liidriks. Mõlemad meeskonnad on kogunud 54 punkti, kolmandal kohal oleval Laziol on vaid üks punkt vähem.