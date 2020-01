Racing Pointist saab 2021. aastal Aston Martin

Leping tähendab ühtlasi ka seda, et Aston Martin lõpetab selle hooaja järel Red Bulli sponsoreerimise, kes kasutab Honda mootoreid.

Stroll sai 182 miljoni naela ehk 216,5 miljoni euro eest 16,7% Aston Martinist. See protsent võib tõusta isegi 20-ni ning ühtlasi saab kanadalasest Briti firma tegevjuht.

60-aastane Stroll on vormel-1 ringkondades tuttav mees. Tema poeg Lance Stroll debüteeris sarjas 2017. aastal Williamsi roolis. 21-aastane vormelisõitja liitus Racing Pointiga 2019. aastal peale seda, kui tema isa ostis rahalistes raskustes olnud Force India meeskonna ning nimetas selle ümber.

Lawrence Strolli varadeks on hinnatud 2,6 miljardit dollarit ehk 2,4 miljardit eurot. Sellega oli Forbesi rikkaimate tabelis 18. kanadalane. Strollile kuuluvad näiteks Tommy Hilfiger ja Michael Korsi firmad.

Kuigi ringlevad jutud, et Lawrence Stroll investeerib vormel-1 ainult seepärast, et oma poega toetada, siis kinnitab kanadalase pikaajaline tuttav Bernie Ecclestone, et see nii ei ole. "Ta lihtsalt armastab mootorisporti," lisas ta.