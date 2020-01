Meedia: Mercedes võib pärast järgmist hooaega vormel-1 sarjast lahkuda

Vormelispordile keskenduv uudisteportaal RaceFans leidis koos Briti ajakirjaga Autocar, et Daimleri juhatus koguneb Mercedese tuleviku otsustamiseks 12. veebruaril. Võistkonna praegune leping vormel-1 sarjaga lõppeb koos algava hooajaga.

RaceFansi sõnul on Mercedese lahkumine küllaltki tõenäoliseks. Daimleri kasumid on viimaste aastatega miljardite eurode jagu vähenenud ja eelmisel aastal teatas firma, et on sunnitud koondama üle kümne tuhande töötaja. Küll jätkab Mercedes jõuallikate tootmist, nende leping McLareniga kestab 2021. ja Williamsiga 2025. aasta lõpuni.

Allikad on portaalile väitnud, et Mercedese tiimipealik Toto Wolff võib käed lüüa Racing Pointi omaniku Lawrence Strolliga, kes kaalub Aston Martinisse investeerimist. See tähendabki, et Mercedese asemel võib 2021. aastast vormelikarussellis kaasa lüüa hoopis Aston Martin.