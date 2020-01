Tarmo Tiisler alustas tööd 1993. aastal Eesti raadio sporditoimetuses reporterina. Alates 2012. aastast on ta Eesti Rahvusringhäälingu sporditoimetuse üks ankrutest. Rohkem kui veerand sajandit spordikommentaatorina reportaaže ja spordiuudiseid vahendanud Tiisleri jalgpalli, laskesuusatamise ja orienteerumise reportaažid on emotsionaalsed, värvikad ja isikupärased. Seda mitte ainult talle omase põriseva ja valju hääle, vaid alati sooja, energilise ja empaatilise meeleolu ning sõnakasutuse osas.

Alates 1996. aastast on Tiisler reporterina vahendanud raadio ja televisiooni vahendusel üheteistkümnel korral olümpiamänge ning seitsmel korral suusaalade maailmameistrivõistlusi, viimastel aastatel ka laskesuusatamise MK-sarja ning tiitlivõistlusi. Tiisler on olnud ka telesaadete "Tähelaev", "Aasta säravaimad tähed", "Tähelepanu, start!", "Spordiaasta Tähtede gala" ja "Suurmeistrid" saatejuht.

Lisaks kirele pallimängude, suusaalade ning orienteerumise vastu on Tiisler suur laulu- ja tantsupidude ning Viljandi pärimusmuusikafestivali Viljandi Folk traditsioonide austaja ning vahendaja. Alates 2015. aastast juhib Tiisler Vikerraadios legendaarset mälumängusaadet Mnemoturniir.

Tiisler on hariduselt ajaloolane (Tartu Ülikool, 2004), lisaks on tal lavakunsti magistrikraad (2010). Ta on pälvinud reporteritöö eest tunnustust ja preemiaid Eesti Spordiajakirjanike Liidult, Eesti Olümpiakomiteelt, Eesti Raadiolt ja Eesti Rahvusringhäälingult.