Itaalia ajaleht: AS Roma on endale Eesti tulevikulootust soetamas

Itaalia ajalehe Corriere dello Sporti andmetel on AS Roma huvitatud Oliver Jürgensi (16) ostmisest.

Hellas Verona noorteakadeemias mängiv Oliver Jürgens on oma debüüthooajal Verona U-17 meeskonnas olnud suurepärases hoos ja 13 liigamänguga löönud kaheksa väravat. Noore talendi head sooritused on silma jäänd AS Roma spordidirektorile Gianluca Petrachile, kirjutab Soccernet.ee.

Roomas baseeruva ajalehe Corriere dello Sport andmeil on hetkel Itaalia kõrgliigas viiendat kohta hoidev AS Roma talendikast Eesti noormängijast huvitatud. Leht kirjeldab Jürgensit suurepärase väravakütina, kes suudab luua olukordi ka meeskonnakaaslastele.

Väiksemate spordiportaalide andmetel on tehing juba tehtud, kuid ametlikku kinnitust üleminekule pole.

Et kuulujuttudel võib tõepõhi all olla, viitab ka asjaolu, et Hellas Verona U-17 meeskonna viimasest mängust eemale jäänud Jürgens treenis eelmisel nädalal hoopis Tallinnas oma endise klubi Nõmme Unitedi esindusmeeskonnaga.

