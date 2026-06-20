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Jürgensi tee läks Albaania klubiga lahku

Jalgpall
Oliver Jürgens
Oliver Jürgens Autor/allikas: Facebook/KF Teuta
Jalgpall

Albaania kõrgliigaklubi KF Teuta teatas, et Eesti meeste koondist kolm korda esindanud ründaja Oliver Jürgens ei jätka klubis.

Viimases voorus üleminutite väravast 1:0 võidu taganud ja sellega ühes kohalikku kõrgliigasse püsimajäämise taganud Teuta jätkab tuulutamist. Nüüd anti sotsiaalmeedia vahendusel märku, et meeskonnas ei jätka 23-aastane Jürgens, kelle seni viimane matš Eesti koondise eest leidis aset 2024. aastal EM-sõelmängus Poola vastu, vahendab Soccernet.ee.

Teuta Facebooki-lehel tehtud postituse kommentaariumis meenutatakse Jürgensit hea sõnaga. Eestlane käis hooaja jooksul väljakul 17 liigamängus, kuuludes 11 korral algkoosseisu. Tema arvele jäi kaks väravasöötu.

Jürgens on mänginud viies erinevas välisriigis — noorena Itaalias Hellas Verona, Roma, Milano Interi ja Torino akadeemiates, täiskasvanuna Ungaris Ujpestis, Slovakkias Dunajska Stredas, Hispaanias madalamates liigades Ponferradinas ja Elche duublis ning nüüd Albaanias.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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