VIDEO | Šoti snuukrimängija rabav tabamus võttis isegi maailmameistril suu ammuli

Maguire oli kuue võiduni peetavas esimese ringi matšis Robertsoni vastu 1:5 taga, kui saatis punase ootamatult efektselt auku. Kahjuks lõpetas augus ka valge kuul ja nii läks mängukord austraallasele, kuid frame'i ja veel neli järgmist võitis siiski Maguire.

"You'll never see anything like that again!" ????



Stephen Maguire thinks he's managed to make the most incredible fluke... but the watch the white ball go



Even @nr147 is gobsmacked ????



???? Watch the #DafabetMasters

???? Eurosport 2

???????????? Eurosport Player: https://t.co/0Fa7uXMVB9 pic.twitter.com/H3HzTgDqov