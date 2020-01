Jüri Vipsi uue hooaja töökoht sai paika

Eesti vormelipiloodil Jüri Vipsil on algava hooaja töökoht juba teada. Seda avalikult välja öelda ta siiski ei saa.

"Mul on teada, kus ma sõidan, aga praegu ei tohi veel öelda. Aga peaks lähiajal teada ka saama. Närveerimist minu poolt ei ole," lausus Vips intervjuus ERR-ile.

Eelmisel hooajal Euroopa F3-sarjas neljandaks tulnud eestlane vihjas kahe võimaliku variandi kohta. "Kas vormel-2 või Jaapani Super Formula. Üks neist on valik. Kindlasti tuleb kriitilisem aasta," kommenteeris Vips.

"Kui ma need litsentsipunktid kokku saan, siis on päris hea võimalus vormel-ühte jõuda, aga eks aeg näitab," jätkas ta. "Nüüd tuleb teha elu tulemus. Näidata end vormel-1 tiimibossidele, et ma kuulun sinna. Oluline aasta tuleb."

Alexela kontserdimajas toimunud galal "Autospordi tähed 2019" tunnustati Vipsi aasta ringrajasportlase tiitliga. Sellised üritused talle meeldivad. "Siin palju vanu tuttavaid ka, kellega sai kardispordis koos tööd teha ja võistelda," lausus Vips.

"Näha, mis Ott [Tänak] saavutanud on ja kuidas rahvas temasse suhtub - see pigem motiveerib mind. Kui hakkan vormel-ühes kõvasid tulemusi tegema, siis äkki on ühel päeval sama. Väga tore õhtu oli ja meeldis!"

Tänaku ja Martin Järveoja tegemistel hoiab ta silma peal. Küll aga mitte nii palju kui ringrajasõidul.

"Ma jälgin, aga mitte nii palju kui selliseid sarju nagu vormel-2, vormel-1 ja kõik muud GT-sarjad, kus on sõitjaid, keda ma rohkem tean. Vaatan pigem neid motospordivorme, mis on sarnasemad minu omale. Aga jälgin ikka ja hoian neile kõvasti pöialt."