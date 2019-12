Ümber maailma purjetanud Uku Randmaa mõtleb järgmise reisi teha koos perega

"Samasugusele võistlusele ei ole mul plaanis minna. See oli väga ekstreemne ja sealt elusalt tagasitulek oli suuresti ka õnnega seotud," lausus Randmaa intervjuus ETV aastalõpuprogrammile.

"Aga seiklushimu on ikka geenides ja veres. Ei välista, et kunagi midagi vahvat jällegi ette võtame," lausus koos abikaasa Maibiga stuudios olnud purjetaja. "Meil on plaan. Oleme rääkinud, et võiks perega koos reisida ümber maailma."

Maibi Randmaa kiitis mõtte heaks. "Paljudele inimestele meeldib kodus diivanil teed juua ja väga turvaliselt elada, aga meie mõlemad oleme natuke seiklejahinged ja loodame seda ka oma kaksikutele lastele edasi anda ja kuidas siis muidu, kui mitte neid seiklustele viies."

Kumb on siis hullem? Kas elu merel või maismaal? "Nii ja naa," vastas Uku. "Kohati tundub elu kodus kaksikutega palju hullem. Aga samas, nautida võib nii merd kui kodusolemist."

Samal ajal, kui Uku purjetas ümber maailma, oli Maibi kodus ja väga tihti ta Uku kohta teateid ei saanudki. Kuidas olid lood muretsemisega? "Ikka vist teadmatus oli võib-olla natuke kergem," lausus ta. "Mida vähem tead, seda vähem muretsed. Pigem niipidi."

Maibi sõnul Uku pika merel oldud ajaga ei muutunud. "Ta oli juba enne nii valmis ja küps inimene," vastas abikaasa. "See võib-olla natuke karastas teda, aga väga sügavaid kriime või jälgi ei jätnudki. Võib-olla on nüüd mõnda aega natuke rahulikum - ei kipu kuskile."