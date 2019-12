Everton nimetas uueks peatreeneriks Carlo Ancelotti

60-aastane Ancelotti sõlmis Liverpooli klubiga nelja ja poole aasta pikkuse lepingu.

Kogenud Ancelotti on pika treenerikarjääri jooksul varasemalt juhendanud üheksat erinevat klubi. Inglismaal oli Ancelotti aastail 2009–2011 Londoni Chelsea peatreener, tulles meeskonnaga Inglismaa meistriks ja võites Inglismaa karikasarja.

Ancelottit on saatnud edu ka teistes riikides – itaallane on meistriks tulnud AC Milaniga (2004), Pariisi Saint-Germainiga (2013) ja Müncheni Bayerniga (2017). Ta on võitnud kolmel korral ka Meistrite liiga – 2003. ja 2007. aastal Milaniga ja 2014. aastal Madridi Realiga.

Everton on 17 vooru järel liigatabelis 16. kohal, olles võitnud viis, viigistanud kolm ja kaotanud üheksa kohtumist. Senine peatreener Marco Silva vallandati 5. detsembril.