Liverpool sai Leicester Cityst kindlalt jagu, ManU-le suur võit

Värske klubide maailmameister Liverpool asus kohtumist 31. minutil Roberto Firmino väravast juhtima. Teisel poolajal löödi seitsme minutiga veel kolm väravat – 71. minutil realiseeris James Milner penalti, kolm minutit hiljem lõi Firmino enda teise värava ning 78. minutil vormistas lõppseisu Trent Alexander-Arnold. Seejuures andis Alexander-Arnold söödu mõlemale Firmino väravale.

Manchester United võttis kodus kindla 4:1 võidu Newcastle Unitedi üle. Newcastle asus küll 17. minutil Matthew Longstaffi väravast juhtima, kuid ManU vastas sellele esimesel poolajal kolme tabamusega ning teise poolaja alguses vormistati lõppseis. Kaks väravat lõi Anthony Martial, korra olid täpsed Mason Greenford ja Marcus Rashford.

Enda debüüdi tegid kaks treenerit – Carlo Ancelotti Evertoni ja Mikel Arteta Arsenali eesotsas. Debüüt kujunes edukamaks Ancelottil, kui Everton alistas Dominic Calvert-Lewini 80. minuti väravast Burnley 1:1, Arsenal aga leppis võõrsil 1:1 viiki Bournemouthiga.

Liigatabelis kasvatas Liverpool võiduga eduseisu, olles 18 mänguga kogunud 52 punkti. Leicester City on aga pidanud ühe mängu enam ja on 39 punktiga teine, kuid neist vaid punktiga jääb maha Manchester City, kes on pidanud 18 kohtumist.

Tulemused:

Bournemouth – Arsenal 1:1

Chelsea – Southampton 0:2

Crystal Palace – West Ham United 2:1

Everton – Burnley 1:0

Aston Villa – Norwich 1:0

Sheffield United – Watford 1:1

Manchester United – Newcastle United 4:1

Leicester City – Liverpool 0:4