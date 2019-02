Kangur kinnitas "Ringvaatele", et Serbia vastu peetakse korralik lahing

Küsimusele, kuidas otsus sündis, vastas Talts: "Sisimas on see olnud pikemalt teada, et vanus on jõudnud sinnamaani ja noored tulevad peale. Ei ole mõtet seal ees koperdada. Iga asi saab üks kord otsa ja aitab küll."

Arbet lisab: "Me ei pidnaud kaua mõtlema. Korvpalliliidu poolt tuli ettepanek, et teeme viimase mängu kolmekesi koos. Rääkisime omavahel läbi ning nii see otsus sündis."

Serbia vastu minnakse aga mängu võitma ja võitlema. "Tuleb korralik lahing ja verevalamine," kinnitas Kangur.

