Kullas tuli Tampere superkrossil teiseks

Harri Kullas lõpetas Soomes Tamperes toimunud superkrossi võistlusel SX1 klassi finaali teisena ja teiseks tuli ta ka kahe päeva kokkuvõttes.

Superkrossi alustati ajasõitudega, milles Kullas ja Kaarel Tilk saavutasid oma grupis kolmanda koha. Mõlemad eestlased paraku sprindifinaali kõige paremini ei alustanud ja Kullas sai neljanda ja Tilk viienda koha, vahendab msport.ee.

Seejärel sõideti mees-mehe vastu võistlussõidud ja seal jõudis Kullas finaali ameeriklase Max Milleri vastu. Finaal õnnestus eestlasel suurepäraselt ja ta võttis esikoha.

Õhtu naelaks oli SX1 klassi finaalsõit, mida alustas suurepäraselt Kullas, kes asus stardi järel rivi etteotsa. Tilk kuulus esimestel ringidel grupi keskele. Sõidu edenedes püsis Kullas liidrina, kuid tagant poolt tuli üha tõusvas joones ameeriklane Tristan Lane, kes tõusis peagi teisele kohale. Kullas suutis ameeriklast enamuse sõidust enda seljataga hoida, kuid viimasel ringil pressis Lane ennast meie mehest mööda ja võttis ülinapi võidu. Algusest peale sõitu juhtinud Kullas pidi leppima teise kohaga, vahe võitjaga jäi vaid 0,07 sekundit. Kolmandana lõpetas sõidu Joan Cros, Tilk ületas joone kuuendana.

Kahe päeva kokkuvõttes teenis esikoha Lane, teiseks tuli Kullas ja kolmas oli Cros. Tilk oli võistluse kokkuvõttes kuues. Tilk oli võistluse kokkuvõttes kuues.