Hiline karistus maksis Canadiensile lisaajal võidu

Bobby Brink viis Wildi viimase kolmandiku 3. minutil juhtima, kuid perioodi eelviimasel minutil võrdsustas seisu Canadiensi kapteni Nick Suzuki tabamus. Seejärel tegi Canadiensi ründaja Cole Caufield viimasel minutil Quinn Hughes'i vastu vea, mis jättis kodumeeskonna kaheks minutiks vähemuses jääle.

Wild sai seega lisaaja alguseks suure eelise, mille kasutas ära Kirill Kaprizov, kes viskas võiduvärava 21 sekundit pärast perioodi algust. Võiduga tõusis Wild läänekonverentsis Edmonton Oilersist mööda, kuid neid lahutab ainult üks punkt. Canadiens on idas valitseva meistri Carolina Hurricanesi ja Boston Bruinsi järel kolmas.

Lisaaega nähti ka Ottawa Senatorsi ja Washington Capitalsi vastasseisus, mis lõppes külalismeeskonna rollis olnud Capitalsi 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) võiduga. Selles mängus näitas külma närvi Cole Hutson, kes vormistas Aleksandr Ovetškini ja Dylan Strome'i eeltöö Capitalsi kolmandaks väravaks. Senators hoiab idas kuuendat ja Capitals üheksandat kohta.

Ülejäänud tulemused:

Los Angeles Kings - Nashville Predators 0:3

St. Louis Blues - Detroit Red Wings 3:2

Columbus Blue Jackets - Florida Panthers 1:4

Toronto Maple Leafs - Colorado Avalanche 3:6

Winnipeg Jets - New Jersey Devils 4:2