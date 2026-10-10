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Vetkal ja Dordrecht jätkavad Hollandi esiliiga põhjas

Jalgpall
Martin Vetkal
Martin Vetkal Autor/allikas: Facebook/FC Dordrecht
Jalgpall

Jalgpallur Martin Vetkali koduklubi Dordrecht sai Hollandi esiliigas valusa 0:3 kaotuse Emmenilt ning jätkab tabelis eelviimasel real.

Avapoolajal virutati eestlase meeskonna võrku kaks tabamust ning teisel poolajal lisandus veel üks. Vetkal kuulus algrivistusse ning lahkus väljakult 63. minutil. Dordrechtile kaotuse kinkinud Emmen jätkab neljandal tabelireal, eestlase koduklubi aga 20 meeskonna konkurentsis eelviimasel kohal, vahendab Soccernet.

Eesti noortekoondislane Robert Mihhalevski sekkus väljakule 81. minutil, kui Klubi 04 alistas Soome esiliigas kodus 7:0 EIF-i. Klubi 04 ehk HJK duubelmeeskond jätkab kümne meeskonna arvestuses kaheksandal tabelireal. 

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

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