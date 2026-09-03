Edin Džeko jätab Bosnia ja Hertsegoviina koondisega hüvasti

Bosnia ja Hertsegoviina tähtmängija Edin Džeko teeb oktoobris toimuval Rahvuste liiga kothumises oma karjääri viimase esituse rahvuskoondises.

40-aastane Džeko on 151 mänguga Bosnia ja Hertsegoviina kõigi aegade rekordinternatsionaal ning 73 tabamusega kõigi aegade suurim väravakütt. Seejuures väravalööjate tabelis järgmine, Vedad Ibiševic, on saanud kirja "vaid" 28 tabamust.

Džeko plaanib pika teekonna lõpetada 2. oktoobril Rootsi vastu. "Miski minu karjääris pole kunagi võrreldav selle uhkusega, mida olen tundnud iga kord, kui seda särki kandsin. Mitte miski."

Džeko mängis Bosnia ja Hertsegoviina koondisega nii 2014. kui ka 2026. aasta MM-finaalturniiril. "Meie esimestele maailmameistrivõistlustele pääsemine 2014. aastal on endiselt üks õnnelikumaid hetki mu elus jalgpallurina," sõnas ta.

"Emotsioonid, mida tundsin väravaõhtul Walesi vastu ja seejärel Zenicas Itaalia vastu märtsis, jäävad mu südamesse igaveseks. Näha oma rahvast meie linnade tänavatel pidutsemas oli veel üks uskumatu kingitus, mille jalgpall on mulle andnud."

Bosnia ja Hertsegoviina alustab Rahvuste liiga septembris võõrsil Poola ja Rumeeniaga. 2. oktoobril mängitakse taas Zenicas Rootsiga ning Džeko sõnadest võib järeldada, et kui kolm päeva hiljem võõrustatakse Poolat, siis ta enam platsile ei tule.

Džeko samuti edukas klubikarjäär on toonud talle Manchester City särgis kaks Inglismaa meistritiitlit ja ühe karika ning Wolfsburgi särgis Saksamaa meistritiitli. Kolm aastat tagasi pääses Milano Interiga ka Meistrite liiga finaali.