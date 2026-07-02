Bosnia alistanud USA sammus kodusel MM-il kaheksandikfinaali

USA jalgpallikoondis jätkas MM-finaalturniiril oma võidukat käekäiku, kui alistas 1/16-finaalis Bosnia ja Hertsegoviina, tagades sellega koha kaheksa hulgas.

Ameeriklased alustasid Santa Claras toimunud mängus tempokalt, aga avavärava nägemiseks tuli oodata esimese poolaja viimase minutini, mil Monacos mängiv Folarin Balogun karistusalas realiseeris. Värava autor ja üks USA liidritest pani teisel poolajal meeskonna keerulisse olukorda, kui ta sai 64. minutil vastase jala peale astumise eest punase kaardi.

Bosnia ja Hertsegoviina asus seejärel survestama ning viigiväravat püüdma, kuid USA kaitse püsis kodupubliku ees kindel. 82. minutil kahekordistas Malik Tillman kauni karistuslöögiga vähemuses mänginud ameeriklaste edu ning vormistas sellega ühtlasi 2:0 võidu.

USA kohtub öösel vastu 7. juulit Belgiaga, kes alistas 1/16-finaalis Senegali.