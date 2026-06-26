Austraalia saavutas D-alagrupis USA järel teise koha

Kommenteerivad Ivar Lepik ja Markus Jürgenson

Austraalia ja Paraguay tegid samal ajal väravateta viigi. Mõlemad koondised kogusid kolme mänguga neli punkti, kuid parem väravate vahe andis teise koha ja otsepääsme 32 parema hulka Austraaliale. Paraguay edasipääs 1/16-finaali sõltub viimase vooru ülejäänud mängude tulemustest.

USA kohtub 32 parema seas Bosnia ja Hertsegoviinaga, Türgi jaoks on MM lõppenud.

USA skooris viigivärava 49. minutil, mil pikale audile järgnenud olukorras jõudis sihile Sebastian Berhalter, aga kaheksandal üleminutil tõi Türgile võidu Kaan Ayhani tabamus.

Alagrupi võitjana viimasele voorule vastu läinud USA kaotas Türgile 2:3. USA avas väravaarve 3. minutil, kui nurgalöögist tulnud pallile sai jala vahele Auston Trusty. Arda Güler võrdsustas seisu 10. minutil ning 31. minutil lõi Türgi teise värava Orkun Kökcü.

Jalgpalli MM-finaalturniiril jõudsid D-alagrupist edasi 32 parema hulka USA ja Austraalia.

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