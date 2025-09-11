X!

Man Unitedist lahkunud Eriksen siirdus mängima Saksamaale

Jalgpall
Christian Eriksen.
Christian Eriksen. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Taani jalgpallikoondise rekordinternatsionaal ja seni Manchester Unitedi hingekirja kuulunud Christian Eriksen sõlmis lepingu Saksamaa kõrgliigaklubi Wolfsburgiga.

33-aastane Eriksen lahkus Manchester Unitedist sel suvel vabaagendina. Ta sõlmis Wolfsburgiga kahe aasta pikkuse lepingu ja hakkab uues koduklubis kandma särki numbriga 24.

"Ootan uut väljakutset väga. Tundsin kohe, et [peatreeneril] Paul Simonisel on selge visioon nii kogu meeskonna kui ka minu jaoks," kommenteeris Eriksen pressiteate vahendusel.

Taanlane lisas, et Wolfsburgi tegi teiste pakkumiste kõrval eriti atraktiivseks asjaolu, et klubis mängivad mitmed tema koondisekaaslased: Andreas Skov Olsen, Joakim Maehle, Jesper Lindström ja Jonas Wind.

Wolfsburg alustas uut liigahooaega 3:1 võiduga Heidenheimi üle, kuid tegi teises voorus Mainziga 1:1 viigi. Laupäeval minnakse koduväljakul vastamisi Kölniga.

Eriksen, kes mäletatavasti elas 2021. aasta EM-il üle südame seiskumise, on lisaks Manchester Unitedile mänginud ka Amsterdami Ajaxis, Tottenham Hotspuris, Milano Interis ja Brentfordis. Taani koondise särgis on tema arvel 144 kohtumist ja 46 väravat.

Toimetaja: Henrik Laever

premium liiga

jalgpalliuudised

09:50

Man Unitedist lahkunud Eriksen siirdus mängima Saksamaale

10.09

Patrik Kristal elust Saksamaal: saan korralikult mänguminuteid

10.09

Täringujalgpalli Eesti meister selgub novembri alguses

10.09

Pohlak: Venemaa väljaarvamine UEFA-st oleks väga veider

10.09

Eesti rannajalgpallikoondis jätkas sõelmänge suure võiduga Läti üle

10.09

Boliivia üllatas Brasiiliat, Ecuador alistas Argentina

10.09

Noormeeste U-16 koondis kaotas Soome Tulevikule

10.09

40-aastane Ronaldo kerkis MM-valiksarja väravalööjate tabelis esimeseks

10.09

Norra lõi Haalandi juhtimisel Moldovale 11 väravat

09.09

Kuusk: peame ise mehed olema ja need pallid võrku lööma

sport.err.ee uudised

12:58

NHL-i täht lükkas tagasi rekordilise lepingu

12:21

Teivashüppe kuningas Duplantis avaldas oma edu saladuse

11:35

Usain Bolt: ma ei muretse oma rekordite pärast

10:40

Legendaarse spordiajakirjaniku Lembitu Kuuse sünnist möödus 75 aastat

09:50

Man Unitedist lahkunud Eriksen siirdus mängima Saksamaale

09:18

Seeman sai loobumisvõiduga poolfinaali

08:44

Doncic kirus kaotuse järel kohtunikke: seda ei ole minuga varem juhtunud

08:05

Käsipalli naiste meistriliigas pandi pall mängu

10.09

Doncici vägevast etteastest Saksamaa vastu ei piisanud

10.09

Alevil on olümpiaks plaan paigas: ma ei mõtle 10 km peale nii palju kui 50 km peale

10.09

ETV spordisaade, 10. september

10.09

HC Panter kaotas Balti liigas mullusele hõbedameeskonnale

10.09

Käsipalli meistriliigas olid avavoorus võidukad kodumeeskonnad

10.09

Soome kapten: Serbia alistamine oli suur asi, aga nüüd tegime ajalugu

10.09

Patrik Kristal elust Saksamaal: saan korralikult mänguminuteid

10.09

Vuelta parim noorrattur teenis profikarjääri esimese võidu

10.09

Soome korvpallikoondis pääses esmakordselt EM-il medalimängudele

10.09

Türgi koondise oluline lüli jookseb poolfinaali eel ajaga võidu

10.09

Täringujalgpalli Eesti meister selgub novembri alguses

10.09

Sulgpalli olümpiavõitja kahtleb olulises reeglimuudatuses

loetumad

10.09

Pohlak: Venemaa väljaarvamine UEFA-st oleks väga veider

10.09

Soome korvpallikoondis pääses esmakordselt EM-il medalimängudele

10.09

Doncici vägevast etteastest Saksamaa vastu ei piisanud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

10.09

Endine maailma esireket sai dopinguametniku tõukamise eest tegutsemiskeelu

08:44

Doncic kirus kaotuse järel kohtunikke: seda ei ole minuga varem juhtunud

10.09

40-aastane Ronaldo kerkis MM-valiksarja väravalööjate tabelis esimeseks

10.09

Eesti jõutõstja Eliise Mikomägi tuli taas maailmameistriks

10.09

Türgi koondise oluline lüli jookseb poolfinaali eel ajaga võidu

09.09

Eesti jalgpallikoondis jättis Andorra vastu võimalused realiseerimata

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo