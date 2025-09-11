Man Unitedist lahkunud Eriksen siirdus mängima Saksamaale

33-aastane Eriksen lahkus Manchester Unitedist sel suvel vabaagendina. Ta sõlmis Wolfsburgiga kahe aasta pikkuse lepingu ja hakkab uues koduklubis kandma särki numbriga 24.

"Ootan uut väljakutset väga. Tundsin kohe, et [peatreeneril] Paul Simonisel on selge visioon nii kogu meeskonna kui ka minu jaoks," kommenteeris Eriksen pressiteate vahendusel.

Taanlane lisas, et Wolfsburgi tegi teiste pakkumiste kõrval eriti atraktiivseks asjaolu, et klubis mängivad mitmed tema koondisekaaslased: Andreas Skov Olsen, Joakim Maehle, Jesper Lindström ja Jonas Wind.

Wolfsburg alustas uut liigahooaega 3:1 võiduga Heidenheimi üle, kuid tegi teises voorus Mainziga 1:1 viigi. Laupäeval minnakse koduväljakul vastamisi Kölniga.

Eriksen, kes mäletatavasti elas 2021. aasta EM-il üle südame seiskumise, on lisaks Manchester Unitedile mänginud ka Amsterdami Ajaxis, Tottenham Hotspuris, Milano Interis ja Brentfordis. Taani koondise särgis on tema arvel 144 kohtumist ja 46 väravat.