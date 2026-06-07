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Taani jalgpallitäht kukkus taas väljakul kokku

Jalgpall
Christian Eriksen.
Christian Eriksen. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Taani jalgpallikoondise rekordinternatsionaal Christian Eriksen kukkus keset sõprusmängu Ukrainaga kokku.

34-aastane Eriksen haaras teise poolaja keskel järsku rinnust kinni ja langes murule. Ta sai kohe väljakul meditsiinilist abi. Nii Taani kui ka Ukraina koondise mängijad moodustasid Erikseni ümber ringi.

Mõned minutid hiljem tõusis Eriksen püsti ja läks tugeva aplausi saatel väljakult omal jalul minema. Kohtunikud otsustasid mängu varakult lõpetada.

Taani jalgpalliliit kommenteeris ühismeedias, et Eriksen oli teadvusel. Telekanali TV2 teatel viidi koondise rekordinternatsionaal täiendavaks kontrolliks Odense ülikooli haiglasse. "Tal oli hea olla. Ta soovis ise väljakult lahkuda, mis on väga hea märk," ütles koondise arst Morten Boesen TV2-le.

Erikseni tabas väljakul terviserike ka 2021. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril kohtumises Soomega, kui sai esimese poolaja lõpuminutitel infarkti ja kukkus kokku. Arstidel läks tema elustamiseks vaja defibrillaatorit, hiljem paigaldati talle haiglas südamestimulaator.

Toimetaja: Henrik Laever

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