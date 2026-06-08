Eriksen: südamestimulaator tegi täpselt seda, milleks see loodud on

Boeseni sõnul võis Erikseni südamestimulaator tuvastada ohtliku südame rütmihäire ning anda selle peatamiseks elektrišoki. Arstide hinnangul võis just see olla põhjus, miks poolkaitsja Taani ja Ukraina vahelise sõpruskohtumise ajal enne kokkuvarisemist rinnust kinni haaras.

"Minu hinnangul reageeris seade täpselt nii, nagu pidi. Ta kaotas korraks teadvuse, kuid tuli väga kiiresti taas teadvusele," ütles Boesen.

Mõni tund hiljem avaldas Eriksen sotsiaalmeedias pöördumise, milles kinnitas, et sai oma südamestimulaatorilt elektrišoki.

"Nagu võite ette kujutada, mõjutas südamestimulaatorist saadud šokk tugevalt nii mind kui ka minu perekonda, kuid tahan kõigile kinnitada, et tegemist oli teistsuguse olukorraga kui 2021. aastal. Tunnen end hästi ja minu taastumine on juba alanud," kirjutas ta.

Eriksen tänas nii väljakul tegutsenud meditsiinipersonali kui ka arste, kes on tema tervise eest aastate jooksul hoolitsenud.

"Tänu nende asjatundlikkusele tegi mu südamestimulaator täpselt seda, milleks see loodud on. See kaitses mind siis, kui seda vajasin," sõnas ta.

34-aastane Eriksen varises kohtumise 65. minutil murule ning viidi haiglasse uuringutele. Esmaspäeval kinnitas koondisearst, et mängija seisund on hea ning ta peaks peagi haiglast koju pääsema.

Juhtum mõjutas tugevalt nii kaasmängijaid kui ka koondise taustajõude. Taani rahvusringhäälingu andmetel on meeskonna juurde kaasatud kriisipsühholoog, kes aitab juhtunuga toime tulla.

Eriksenile paigaldati südamestimulaator pärast 2021. aasta Euroopa meistrivõistlustel saadud südameseiskumist, kui tema süda seiskus väljakul ligikaudu viieks minutiks. Seade jälgib pidevalt südamerütmi ning suudab ohtliku rütmihäire korral südame töö taastamiseks elektrišoki anda.