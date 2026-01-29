X!

Bolšunov ei saanud CAS-ilt abi ja jääb olümpialt eemale

OM2026
Aleksandr Bolšunov
Aleksandr Bolšunov Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
OM2026

Rahvusvaheline spordikohus (CAS) tegi neljapäeval otsuse, millega kadus neli aastat tagasi Pekingi taliolümpial kolm kuldmedalit võitnud Venemaa murdmaasuusataja Aleksandr Bolšunovi viimane lootus Milano Cortina olümpiale pääseda.

Rahvusvaheline spordikohus rahuldas detsembri alguses Venemaa suusaliidu kaebuse rahvusvahelise suusaliidu (FIS) peale ning lubas sisuliselt agressorriikide sportlastel neutraalsetena Milano Cortina taliolümpiamängudel osaleda.

FIS jätkas seejärel aga iseseisvalt taustakontrollidega ning on lubanud olümpiale 20 Venemaa ja Valgevene sportlast, aga nende hulka ei pääsenud 2022. aastal Pekingi olümpial kolm kuldmedalit, ühe hõbeda ja ühe pronksi võitnud Aleksandr Bolšunov.

Rahvusvaheline suusaliit tegi 24. detsembril Bolšunovi osaluse osas otsuse sportlase vastu, viidates sellele, et 29-aastane suusataja on Venemaa rahvuskaardi kapten. Bolšunov kaebas 28. jaanuaril selle otsuse edasi spetsiaalselt Milano Cortina olümpiaks loodud CAS-i kiireloomuliste asjade osakonda, kuid ka nemad ei saanud aidata.

Nimelt on CAS-i ad hoc kohtu põhikirjas sätestatud, et tegeletakse ainult juhtumitega, mis kerkivad kas olümpiamängude ajal või vähemalt kümme päeva enne mängude avatseremooniat. See tähendab, et Bolšunov esitas oma kaebuse üks päev liiga hilja, aga tema seotus Venemaa julgeolekuorganiga poleks teda niikuinii taliolümpiale lubanud.

Milano Cortina taliolümpial osaleb 29. jaanuari seisuga 13 sportlast Venemaalt ja seitse Valgevenest. Murdmaasuusatamises pääsevad rajale venelased Saveli Korosteljov ja Darja Neprjajeva ning valgevenelane Hanna Karaliova.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

