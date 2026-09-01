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Harvaesinev juhtum: Eesti jalgpalliliiga mäng algab 88. minutist uuesti

Jalgpall
Jalgpall.
Jalgpall. Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpall

Pühapäeval, 30. augustil toimunud FC Nõmme United U21 ja FC Elva vahelise jalgpalli meeste Esiliiga mängu lõpus toimunud kohtuniku raske eksimuse tõttu mängitakse sama mängu viimased minutid uuesti.

Mängu 88. minutil andis kohtunik FC Elva mängijale kollase kaardi, mis oli selle mängija jaoks kohtumises teine ning sellele oleks pidanud järgnema punane kaart ja eemaldamine, kuid kohtunik eksis, jättis mängijale punase kaardi näitamata ja mängija eemaldamata, vahendab Jalgpall.ee.

Jalgpalliliit otsustas nii Eesti kui ka rahvusvahelisele praktikale tuginedes, et kohtumine mängitakse uuesti alates eksimuse hetkest. Kokkuleppel võistkondadega lähevad lõpuminutid kordamisele sel neljapäeval, 3. septembril kell 19.30 Männiku staadionil.

Olukord on harvaesinev, sest mängu saab jalgpallireeglite ja jalgpallimaailma praktika järgi tervenisti või osaliselt uuesti mängida ainult väga üksikutel juhtudel.

Üks neist on taoline olukord, kus tegemist on oluliselt mängukäiku mõjutava nö protseduurilise rikkumisega ehk rikkumisega, mis tuleneb otse mängureeglitest, mitte kohtuniku tõlgendusest või faktilisest otsusest. Näiteks on Eestis varasemalt mängu osaliselt uuesti mängitud penaltiprotseduuri rikkumise tõttu kolm ja pool aasta tagasi meeste saalijalgpalli liigas.

3. septembril mängivad FC Nõmme United U21 ja FC Elva kohtumise uuesti alates 88. minutist samast kohast ja momendist, kus kohtunik andis 30. augusti mängus FC Elva mängijale teise kollase kaardi. FC Elva number 8 ei osale uuesti mängitavas mängus ja on mängust eemaldatud punase kaardiga, mis kantakse protokolli.

Uuesti mängitud kohtumises on võistkondade koosseisud, väravate arv, hoiatused, eemaldamised ja vahetuste arv on samad, mis 30. augustil toimunud mängus 88. minutil hetkel, kui kohtunik andis FC Elva mängijale teise kollase kaardi.

Nimetatud hetkeks oli eelneva mängu põhjal kohtunik otsustanud lisada kohtumise teisele poolajale kuus lisaminutit, mis on minimaalne lisaminutite arv uuesti mängitavas mängus. Lisaminutite arv võib suureneda lähtuvalt mängus toimuvast. Jalgpalliliit katab 3. septembri mänguks FC Elva transpordikulu.

Toimetaja: Siim Boikov

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