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MM-il hakkavad kehtima uued reeglid

Jalgpalli MM
Jalgpall
Jalgpall Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpalli MM

Jalgpalli maailmameistrivõistlustel rakendatakse tänavu mitmeid uusi reegleid, mille peamine eesmärk on vähendada mängu venitamise võimalusi ja hoida pall rohkem mängus.

Üks tähelepanuväärsemaid muudatusi puudutab mängijate käitumist väljakul. FIFA uute suuniste järgi võib mängija saada punase kaardi, kui ta katab vastase või kohtunikuga vaieldes teadlikult suu, et oma öeldut varjata.

Mängu kiirendamiseks peavad mängijad sissevisked ja väravalöögid sooritama viie sekundi jooksul pärast kohtuniku märguannet. Kui seda ei tehta, läheb pall vastasmeeskonnale. 

Muutunud on ka vahetuste tegemise kord. Väljavahetatav mängija peab lahkuma väljakult lähimast kohast kümne sekundi jooksul. Kui ta seda ei tee, peab tema meeskond mõnda aega vähemuses mängima.

Samuti laienevad videokohtuniku õigused, sest edaspidi saab üle vaadata ekslikult määratud teise kollase kaardi ning valesti määratud nurgalöögi. 

Uued reeglid jõustusid kogu maailmas 1. juunil, kuid maailmameistrivõistlused on esimene suurturniir, kus neid laialdaselt kasutama hakatakse. FIFA loodab, et muudatused muudavad mängu kiiremaks ja vähendavad tahtlikku ajaraiskamist.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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