X!

Eesti kestvusratsutamise meistriks tulid Eliise Laur ja Namir

Ratsasport
Hobuste kestvusratsutamine Rutjal, 30.05.2026.
Vaata galeriid
4 pilti
Ratsasport

Nädalavahetusel toimus Rutja külas Arma Ratsakeskuses rahvusvaheline kestvusratsutamise võistlus Rutja Endurance Ride 2026, mis tõi Lääne-Virumaale 51 sportlast viiest riigist.

Eesti meistrivõistlustel 120 km distantsil tuli meistriks Eliise Laur hobusel Namir, nemad olid võitjad ka rahvusvahelises arvestuses. Eesti meistrivõistluste hõbemedali võitsid Lilian Schönberg ja Gabryel ning pronksmedali Aleksander Ots ja Penton.

Rahvusvahelise 140 km klassi võitsid Alice Allik ja Fynestra ning 100 km klassi parimad olid Marii Helen Eek ja Zafira. Noorte ratsanike ja juunioride 100 km rahvusvahelises klassis saavutas esikoha Egle Väljamäe hobusel Narkissos Kassari.

Tänavune võistlus oli korraldajatele eriline, sest esimest korda toimusid Rutjal rahvusvahelise ratsaspordi föderatsiooni FEI 3* taseme võistlused. Võistlejad saabusid lisaks Eestile ka Soomest, Poolast, Türgist ja Araabia Ühendemiraatidest.

Kestvusratsutamine on ala, kus hobuse heaolu on kõige olulisemal kohal. Kõik hobused läbivad võistluse jooksul mitu veterinaarkontrolli, kus hinnatakse nende tervislikku seisundit ja valmisolekut jätkata võistlust. Rutjal töötas kokku kuus rahvusvahelist veterinaari Eestist, Leedust, Ukrainast, Bulgaariast ja Tšehhist ning neile olid abiks Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini tudengid.

Kokku osales võistluse korraldamisel 15 ametnikku, sealhulgas kohtunikud, stjuuardid, veterinaarid ja sekretariaadi töötajad. Võistluse peakohtunik oli Leedu kohtunik Gintaras Oliškevičius.

Olulist rolli mängisid ka vabatahtlikud. Suure osa neist moodustasid Arma ratsakooli õpilased ja lapsevanemad, kes aitasid kaasa toitlustuse korraldamisel, joogipunktides, raja ettevalmistamisel ning paljudes teistes võistluse toimimiseks vajalikes tegevustes.

Korraldajate jaoks kujunes pingeliseks ka võistlusele eelnenud nädal. "Täpselt nädal enne võistlust saime teada, et Rutja rannas on samaks nädalavahetuseks planeeritud suurem õppus. Mõneks ajaks tekkis isegi küsimus, kas võistlus saab toimuda. Õnneks leidsime Kaitseväega lahenduse ning laupäeval laskmisi ei toimunud," rääkis võistluse korraldaja Arvi Annimäe.

Rutja võistluse üheks suuremaks eripäraks on mereäärne rada. Osa distantsist kulgeb mööda rannikut Härgliiva rannast kuni vana radarijaamani. Võistluspäev pakkus sportlastele suurepäraseid tingimusi – pärast eelnenud tormiseid ilmasid oli rannaliiv parajalt tugev ja hästi sõidetav.

Korraldajate sõnul oli tagasiside nii sportlastelt kui ka ametnikelt väga positiivne. Eriti hinnati mereäärseid radu, hästi toimivat võistluskeskust ning vabatahtlike panust. Rutja Endurance Ride toimus tänavu kolmandat korda ning on kujunenud üheks Eesti olulisemaks rahvusvaheliseks kestvusratsutamise võistluseks. 

viimased uudised

14:02

Hannes Soomer naaseb tippsarja etapilt kahetiste tunnetega

13:44

Mihkels: kui saan võistelda parema sprindisuunitlusega tiimiga, olen rohkemaks võimeline

13:10

Eestlased pälvisid Leedu velotuuri finaaletapil kaksikvõidu

12:46

Eesti kestvusratsutamise meistriks tulid Eliise Laur ja Namir

12:40

Brent Lepistu: PSG keskväljal on väiksed geeniused koos

12:20

Artti Aigro jätkab karjääri USA koondise juures

11:39

Bezzecchi sai kodus esimese võidu, Ducati jäi siiski esikohata

11:18

Paskotši klubi teenis penaltiseeria abil pileti eurosarja

10:33

Bednarek tegi 200 meetris kiire jooksu, sündis mitu hooaja tippmarki

10:07

Janari Jõesaar tuli Bosnia ja Hertsegoviina meistriks

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

20.05

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

12.05

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

31.05

Tilga tegi viimaste aastate parima võistluse, Ehammerilt ligi 8800 punkti Uuendatud

00:15

Soome tuli kuldse väravaga viiendat korda maailmameistriks

31.05

Norra hokimehed võitsid dramaatilisel moel esimese MM-medali

31.05

Tänak: never say never, aga rallit praegu plaanis ei ole

31.05

Tilga: imelik mõelda, et niimoodi 8400 punkti kokku tuli

31.05

Spurs lükkas Thunderi auti ja jõudis NBA finaali

30.05

Soome hokikoondis tuli kaotusseisust välja ja pääses MM-finaali

31.05

Sünnipäevalaps Mihkels sai Giro viimasel etapil viienda koha

30.05

PSG võitis teist korda järjest Meistrite liiga

31.05

Talts: töö käib selle nimel, et me suudaks häid mängijaid siin hoida

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo