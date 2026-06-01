Eesti kestvusratsutamise meistriks tulid Eliise Laur ja Namir

Eesti meistrivõistlustel 120 km distantsil tuli meistriks Eliise Laur hobusel Namir, nemad olid võitjad ka rahvusvahelises arvestuses. Eesti meistrivõistluste hõbemedali võitsid Lilian Schönberg ja Gabryel ning pronksmedali Aleksander Ots ja Penton.

Rahvusvahelise 140 km klassi võitsid Alice Allik ja Fynestra ning 100 km klassi parimad olid Marii Helen Eek ja Zafira. Noorte ratsanike ja juunioride 100 km rahvusvahelises klassis saavutas esikoha Egle Väljamäe hobusel Narkissos Kassari.

Tänavune võistlus oli korraldajatele eriline, sest esimest korda toimusid Rutjal rahvusvahelise ratsaspordi föderatsiooni FEI 3* taseme võistlused. Võistlejad saabusid lisaks Eestile ka Soomest, Poolast, Türgist ja Araabia Ühendemiraatidest.

Kestvusratsutamine on ala, kus hobuse heaolu on kõige olulisemal kohal. Kõik hobused läbivad võistluse jooksul mitu veterinaarkontrolli, kus hinnatakse nende tervislikku seisundit ja valmisolekut jätkata võistlust. Rutjal töötas kokku kuus rahvusvahelist veterinaari Eestist, Leedust, Ukrainast, Bulgaariast ja Tšehhist ning neile olid abiks Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini tudengid.

Kokku osales võistluse korraldamisel 15 ametnikku, sealhulgas kohtunikud, stjuuardid, veterinaarid ja sekretariaadi töötajad. Võistluse peakohtunik oli Leedu kohtunik Gintaras Oliškevičius.

Olulist rolli mängisid ka vabatahtlikud. Suure osa neist moodustasid Arma ratsakooli õpilased ja lapsevanemad, kes aitasid kaasa toitlustuse korraldamisel, joogipunktides, raja ettevalmistamisel ning paljudes teistes võistluse toimimiseks vajalikes tegevustes.

Korraldajate jaoks kujunes pingeliseks ka võistlusele eelnenud nädal. "Täpselt nädal enne võistlust saime teada, et Rutja rannas on samaks nädalavahetuseks planeeritud suurem õppus. Mõneks ajaks tekkis isegi küsimus, kas võistlus saab toimuda. Õnneks leidsime Kaitseväega lahenduse ning laupäeval laskmisi ei toimunud," rääkis võistluse korraldaja Arvi Annimäe.

Rutja võistluse üheks suuremaks eripäraks on mereäärne rada. Osa distantsist kulgeb mööda rannikut Härgliiva rannast kuni vana radarijaamani. Võistluspäev pakkus sportlastele suurepäraseid tingimusi – pärast eelnenud tormiseid ilmasid oli rannaliiv parajalt tugev ja hästi sõidetav.

Korraldajate sõnul oli tagasiside nii sportlastelt kui ka ametnikelt väga positiivne. Eriti hinnati mereäärseid radu, hästi toimivat võistluskeskust ning vabatahtlike panust. Rutja Endurance Ride toimus tänavu kolmandat korda ning on kujunenud üheks Eesti olulisemaks rahvusvaheliseks kestvusratsutamise võistluseks.