Remmeli juhendatava Debreceni euroretk lõppes Kopenhaagenis

Eelmise hooaja Ungari neljanda ja Taani seitsmenda meeskonna vahelise paari saatus otsustati suuresti ära juba avamängus, kui Kopenhaagen sai avapoolajal kirja kaks väravat, millele tuli 90+1. minutil lisa. Seega suundus Debrecen kordusmatšile vastu 0:3 kaotusseisus, vahendab Soccernet.ee.

Ka võõrsilkohtumises sai Kopenhaagen kiiresti punni pealt, kui kolmandal minutil säras kolliga endine Southamptoni ja Glasgow Celticu ääreründaja Mohamed Elyounoussi. Teise poolaja alguses tekkis Debrecenil väike lootusekiir, sest 39-aastane legend Balazs Dzsudzsak sahistas võõrustajate võrku. 58. minuti Elyounoussi täpsest penaltist oli taanlaste juhtmaa taas neljaväravaline.

Mängu lõpus lõi Kopenhaagen veel kolm väravat ja tagas kahe vastasseisu kokkuvõttes 8:1 võidu.

Remmeli hoolealused naasevad palliplatsile pühapäeval, kui koduliigas võõrustatakse Györi ETO võistkonda.

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