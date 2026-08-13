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Remmeli juhendatava Debreceni euroretk lõppes Kopenhaagenis

Jalgpall
Gert Remmel
Gert Remmel Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgpall

Juunis Ungari kõrgliigaklubi Debreceni peatreeneriks määratud eestlane Gert Remmeli hoolealused pidid tunnistama Konverentsiliiga kolmandas eelringis Taani hiiu Kopenhaageni paremust.

Eelmise hooaja Ungari neljanda ja Taani seitsmenda meeskonna vahelise paari saatus otsustati suuresti ära juba avamängus, kui Kopenhaagen sai avapoolajal kirja kaks väravat, millele tuli 90+1. minutil lisa. Seega suundus Debrecen kordusmatšile vastu 0:3 kaotusseisus, vahendab Soccernet.ee.

Ka võõrsilkohtumises sai Kopenhaagen kiiresti punni pealt, kui kolmandal minutil säras kolliga endine Southamptoni ja Glasgow Celticu ääreründaja Mohamed Elyounoussi. Teise poolaja alguses tekkis Debrecenil väike lootusekiir, sest 39-aastane legend Balazs Dzsudzsak sahistas võõrustajate võrku. 58. minuti Elyounoussi täpsest penaltist oli taanlaste juhtmaa taas neljaväravaline.

Mängu lõpus lõi Kopenhaagen veel kolm väravat ja tagas kahe vastasseisu kokkuvõttes 8:1 võidu.

Remmeli hoolealused naasevad palliplatsile pühapäeval, kui koduliigas võõrustatakse Györi ETO võistkonda.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

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