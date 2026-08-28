Eesti säilitab ülejärgmiseks hooajaks neli eurokohta

Gibraltari meister Lincoln Red Imps alistas Põhja-Iirimaal Larne'i, mis annab Eesti klubidele võimaluse mängida ka ülejärgmisel ehk 2028/2029 hooajal eurosarjades nelja klubiga.

Red Impsi kohtumises Larne'iga oli seis pikal 0:0, kuid Larne'i jaoks hakkas olukord allamäge minema normaalaja lõpus, kui vastane lõi 82. minutil esimese ja 85. minutil teise värava. Lisaks jäi Larne 87. minutil kümnekesi väljakule, vahendab soccernet.ee.

Eesti jaoks oli olukord ärev, sest kui Red Imps ei oleks 2:2 väravat löönud, siis ei oleks Eesti neljanda eurokoha saatus kindlaks saanud. Red Imps teenis lisaaja lõpus aga penalti, mille realiseeris hispaanlane Malu Toledano ja lõi Gibraltari meistri põhiturniirile.

Sellega tõusis Gibraltar viimase viie aasta UEFA koefitsiendipunktide edetabelis 48. kohale ja lükkas Eesti 49. reale, kuid kuna Larne langes konkurentsist, siis Põhja-Iirimaa ei saa enam Eestist mööduda. Eesti võib Gruusia edu korral langeda veel ühe koha võrra, kuid säilitab kindlasti koha 50 parema seas ja mängib seega 2028/2029 hooajal eurosarjades nelja klubiga.

Loe pikemalt portalist soccernet.ee.