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Elva vald renoveerib korraga viis staadionit ja spordiväljaku

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Elva linnastaadion
Elva linnastaadion Autor/allikas: Ragnar Vutt/kaader.ee
Varia

Elva vallavalitsus plaanib 2027. aastaks korrastada viis valla staadionit ja spordiväljaku. Korda tehakse Elva, Puhja, Rõngu, Rannu ja Palupera staadionid ning Konguta kooli spordiväljak.

Sporditaristu korrastamise eesmärk on, et kõigil valla lastel ja noortel oleks sõltumata kodukohast paremad võimalused liikuda, sportida ja leida endale sobiv spordiala, kirjutab Elva vallavalitsus kolmapäevases pressiteates.

Elva spordi ning haridus- ja noorsootöö valdkonna abivallavanema Marek Pihlaku sõnul on Elva staadionid ja spordiväljakud olnud väga pikki aastaid kehvas seisus ning senised hooldus- ja parandustööd pole sportimiseks vajalikke tingimusi parandanud. 

"Kehvad tingimused on piiranud laste, noorsportlaste, spordiklubide, koolide ja harrastajate võimalusi kodu lähedal sportida. Mida paremad on aga võimalused, seda rohkem lapsi ja noori leiab tee spordini ning sportimisharjumus kujuneb seal, kus see on lihtne ja kättesaadav. Elva vald renoveerib korraga viis Elva valla staadionit ja spordiväljaku, sest igal lapsel ja noorel peab kodukohast sõltumata olema võimalus sportida heades tingimustes," selgitas Pihlak.

Elva linnastaadionil säilitatakse korrastamise käigus väga hea kvaliteediga jalgpallimuru. Rajatakse tartaankattega jooksurada, mis vastab tänapäevase jooksu- ja kergejõustikutreeningu vajadustele. "Kvaliteetne jooksu- ja kergejõustikutreening vajab ühtlast tartaankatet. Praegune kivipurukate on väga halvas korras ning seal on ka tõsine vigastuste oht," märkis Pihlak. Lisaks rajatakse jooksuraja äärde valgustus. 

Uusi hooneid, tribüüne ega mahukaid betoonrajatisi Elva linnastaadionile ei kavandata. "Nii saame samal ajal investeerida ka maapiirkondade koolistaadionitesse. Ka meie Elva treenerid ja sportlased on rõhutanud eelkõige korras rajatise vajadust, et Elvas saaks kvaliteetselt treenida – ja seda ka pimedal ajal," selgitas Pihlak. 

Pihlaku sõnul võiks korrastatud ja kaasaegne sporditaristu tuua Elvasse rohkem spordituriste, treeninglaagreid ja võistlusi ning anda seeläbi hoogu ka kohaliku ettevõtluse arengule. Elva linnastaadioni projekt on peagi valmimas, ehitustöödega loodetakse alustada selle aasta lõpus. Staadioni renoveerimistööde planeeritav lõpp on 2027. aasta kevadel. 

Puhja staadionit ootab ees kõige ulatuslikum muutus. Staadionile on planeeritud rajada täismõõtmetes kunstmuru jalgpalliväljak, uued kaugushüppekastid ning heitealad. Staadioni kõrvale planeeritakse tartaankattega jooksusirget. "Ka Puhja staadion võiks tulevikus tuua meie valda juurde treeninglaagreid. Kvaliteetne ja mitmekülgne sporditaristu annab võimaluse korraldada siin treeninguid ja võistlusi ning meelitada Puhja ka teiste piirkondade sportlasi," usub Pihlak. "Täname väga Jalgpalli Liitu, kes on pannud õla alla staadioni planeerimisse," lisas ta. Puhja staadion on planeeritud valmima 2027. aastal. Staadioni projekt on juba valmis. 

Värskenduse läbivad ka Rannu, Rõngu ja Palupera koolistaadionid ning Konguta spordiväljak. Staadionid korrastatakse senises mõõdus ja kujul, säilitades nende senise paiknemise ja kasutusotstarbe. Samuti rajatakse tartaankattega jooksurajad ning tehakse korda kaugushüppekastid, mille kulunud hoovõturajad ning lagunenud servad on pikalt piiranud kaugushüppekastide kasutamist. Kongutas korrastatakse kooli spordiväljak. Ka sinna on plaanis rajada uus kaugushüppekast. 

Rõngu, Rannu ja Palupera staadionite ja Konguta kooli spordiväljaku korrastustööd on planeeritud valmima 2027. aastal, praegu on ehitus veel projekteerimise faasis. 

Elva vallavanema Aare Andersoni sõnul soovib vald sporditaristu uuendamisega luua paremad võimalused liikumiseks ja sportimiseks ning toetada seeläbi aktiivse liikumisharjumuse kujunemist kogu Elva vallas. "See ei ole investeering ainult staadionitesse, vaid kogu valla tulevikku. Head sportimisvõimalused aitavad hoida elu ja noori aktiivsena ka väljaspool suuremaid keskusi ning muudavad meie väiksemad asulad atraktiivsemaks elukeskkonnaks," rõhutas Anderson. 

"Me usume, et spordiväljak võib olla ka väikese asula süda, mis pakub rohkem võimalusi ühiseks ajaveetmiseks. Senine kogemus näitab, et hea taristu ja valgustus toovad inimesed spordiväljakutele ja kodust välja ka õhtuti," lisas Anderson. 

Tööde kogumaksumus on hinnanguliselt 1,8 miljonit kuni 2,5 miljonit eurot. Lõplik maksumus selgub hangete käigus. 

Toimetaja: Anders Nõmm

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