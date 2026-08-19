Viimsi jalgpalli- ja kergejõustikuhalliga seotud kohtuvaidlus lõppes

Viimsi jalgpalli- ja kergejõustikuhalli detailplaneeringu üle aastaid kestnud kohtuvaidlus on lõppenud. Riigikohus ei võtnud menetlusse Tallinna Ringkonnakohtu otsuse peale esitatud kassatsioonkaebust. Seega jääb jõusse ringkonnakohtu otsus, mille kohaselt on Viimsi vallavalitsuse kehtestatud detailplaneering kooskõlas Viimsi mandriosa üldplaneeringuga.

Kohtuvaidlus puudutas Viimsi alevikus Kannikese tee 5 kinnistule rajatud jalgpalli- ja kergejõustikuhalli detailplaneeringut. Viimsi Vallavalitsus kehtestas planeeringu 2023. aasta lõpus, kuid seitse eraisikut ja üks korteriühistu vaidlustasid selle kohtus, kirjutab Viimsi vald oma kodulehel.

Kaebajate hinnangul muutis detailplaneering üldplaneeringut ning seetõttu ei olnud vallavalitsusel pädevust seda kehtestada. Esimeses kohtuastmes jõudis kohus 2024. aasta suvel planeeringu menetlemise ja kehtestamise pädevuse küsimuses vallaga teistsugusele seisukohale ning planeeringu kehtestamise korraldus tühistati. Viimsi vald esitas otsuse peale apellatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtule.

2026. aasta märtsis tühistas ringkonnakohus halduskohtu otsuse täies ulatuses ja leidis, et detailplaneering on üldplaneeringuga kooskõlas ning vallavalitsus tegutses selle kehtestamisel oma pädevuse piires. Ringkonnakohus ei pidanud põhjendatuks ka kaebajate etteheiteid keskkonnamõjude, kaitsealuste liikide, liiklus- ja parkimislahenduste ning planeeringumenetluse kohta.

Abivallavanem Alar Miku sõnul annab Riigikohtu otsus aastaid kestnud vaidlusele lõpliku punkti. "Meie jaoks on oluline, et kohtuvaidlus on nüüd lõppenud ja ringkonnakohtu põhjalik otsus jääb jõusse. See kinnitab, et vallavalitsusel oli õigus detailplaneering kehtestada ning planeeringu koostamisel ja menetlemisel tehtud töö oli korrektne. Veel olulisem on aga see, et Viimsi jalgpalli- ja kergejõustikukogukonnal on olemas väga vajalikud tänapäevased treeningutingimused ning saame nüüd sellele pikale vaidlusele joone alla tõmmata," ütles Mik.

Kohtuvaidluse keskmes olnud küsimuses leidis ringkonnakohus, et spordihalli rajamisega kaasnev kõrvalekalle üldplaneeringus määratud kergetööstusmaa juhtotstarbest oli sedavõrd väikese ulatusega, et tegemist ei olnud üldplaneeringu põhilahenduse muutmisega. Samuti leidis kohus, et halli mõju ümbritsevale loodus- ja elukeskkonnale ei ole suurem sellest, mis võiks kaasneda üldplaneeringuga alale lubatud tootmis- või laohoone rajamisega.

Jalgpallihalli osas lõppes ka teine kohtuvaidlus, mis puudutas halli ehitusloa õiguspärasust. Ehitusluba vaidlustati 2024. aastal, kuid kohtud jätsid selle tühistamise nõude rahuldamata. Riigikohus kassatsioonkaebust menetlusse ei võtnud, mistõttu jõustus lõplikult lahend, mille kohaselt jäi jalgpallihalli ehitusluba kehtima. Sellega on lõppenud kõik jalgpallihalliga seotud kohtuvaidlused.