Viimsis avati Eestis unikaalne spordihall

Foto: Viimsi vallavalitsus
Neljapäeva, 25. septembri pärastlõunal avati Viimsi alevikus Kannikese tee 5 kohalike spordisõprade poolt kauaoodatud jalgpalli- ja kergejõustikuhall.

Viimsi jalgpalli- ja kergejõustikuhall pakub tipptasemel võimalusi aastaringseteks treeninguteks mõlema ala harrastajatele. Hoones asub FIFA standarditele vastav täismõõdus jalgpalliväljak. Samuti on olemas jooksurajad, kaugus- ja teivashüppeala, jõusaal, viskealade harjutamise võimalus ja palju muudki.

Hall saab olema avatud seitse päeva nädalas, teenindades peamiselt kohalikke spordiklubisid ja haridusasutusi, aga ka kõiki teisi soovijaid. Sarnaste võimalustega hoonet Eestis mujalt ei leia.

Vallavanem Illar Lemetti sõnul on jalgpalli- ja kergejõustikuhalli rajamise idee küpsenud alates 2021. aastast ja nüüd on tänu paljude osapoolte heale koostööle jõutud suurepärase tulemuseni.

"Tänan kõiki, kes on Viimsi jalgpalli- ja kergejõustikuhalli loomisega seotud olnud ning andnud oma panuse selle spordikogukonna jaoks olulise hoone valmimisse. Jalgpalli ja kergejõustiku harrastajatel puudusid seni Viimsis aastaringsed treenimisvõimalused," ütles vallavanem Viisi vallavalitsuse pressiteate vahendusel.

"Nüüd on meil olemas siseruumid, millede kasutusvõimalustega ootame tutvuma kõiki viimsilasi. Jalgpalliväljakul saab tegeleda erinevate liikumisega seotud harrastustega vaatamata inimeste vanusele ja füüsilisele vormile."

"Täna avatud halli mõju on aga laiem – uus hoone leevendab teiste Viimsi spordisaalide hõivatust, mis omakorda annab laiemad võimalused ka muudel aladel treeningute korraldamiseks," jätkas Lemetti. "Usun, et arenev taristu ja laienevad võimalused toovad järjest rohkem eri vanuses viimsilasi spordi juurde."

Hoone on rajatud soojustatud karkasshallina. Ehituskulud olid küll suuremad kui pneumohallidel, aga edasised halduskulud saavad olema tunduvalt madalamad. Halli katusel on päikesepaneelid; duššidest ja kraanikaussidest tulev vesi kogutakse kokku, puhastatakse ja kasutatakse uuesti maja tualettruumides.

Halli suletud netopind on kokku 11 350 m², millest jalgpalliväljak on 8933 m². Hallis on kokku 11 riietus- ja pesemisruumi, 13 WC-d ning kolm sauna. Lisaks on ruumid treeneritele ja koosolekute pidamiseks.

"Spordihalli ehitus oli meie inseneridele erialaselt huvitav töö. Valmis on saanud 80-meetrise sildeavaga jalgpallihall – maamärk, mille üle tunneme suurt uhkust. Ehitus edenes plaanitult ja koostöö Viimsi vallaga on kulgenud konstruktiivselt," ütles Bildgren Ehituse juhatuse liige Urmas Kaasik.

"Hoone on tervikuna põhjalikult ja detailselt läbimõeldud ning tellija töötas igal sammul selle nimel, et luua kogukonnale suurepärased sportimisvõimalused. Bildgreni tiim kingib jalgpallihallile 150 jalgpalli, et nii väikestel kui ka suurtel spordisõpradel jaguks spordirõõmu."

6,4 miljonit eurot maksnud halli tellijaks oli Viimsi vallavalitsus. Eesti riik toetas ehitust 1,5 miljoni euroga. Jalgpalli- ja kergejõustikuhalli arhitektuurse põhiprojekti lõi arhitektibüroo Tava, ehitust juhtis peatöövõtja Bildgren Ehitus OÜ. Halli hakkab haldama Viimsi Haldus OÜ.

Toimetaja: Siim Boikov

