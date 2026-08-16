Legion lahkus Tammeka duubli vastu väljakult, mäng katkestati

Laupäeval toimunud Eesti jalgpalli Esiliiga B ehk tugevuselt kolmanda divisjoni mäng Tallinna JK Legioni ja Tartu JK Tammeka U21 vahel katkestati kohtuniku poolt 68. minutil.

Koduvõistkond Tallinna JK Legion lõpetas 68. minutil mängimise, lahkus rahulikus meeleolus väljakult ning andis sellega märku, et pole nõus edasi mängima, vahendab jalgpall.ee.

Eesti jalgpalliliit algatab asjaolude väljaselgitamiseks distsiplinaarmenetluse, mille käigus võetakse selgitused nii mängu inspektorilt kui ka asjaosalistelt, lisaks kasutatakse olukorra hindamiseks videomaterjali. Jalgpalliliit teavitab avalikkust edasistest arengutest esimesel võimalusel.

"Tänane Esiliiga B 23. vooru kohtumine JK Legion - JK Tammeka U21 katkestati 68. minutil, kui JK Legion lõpetas 3:3 seisul mängimise ja lahkus väljakult, öeldes väidetavalt, et pole rahul kohtuniku tegevusega. Tõenäoliselt saab meie U21 meeskond sellest mängust tehnilise võidu," kirjutas Tammeka sotsiaalmeedias.