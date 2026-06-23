Kahetunnine äikesepaus pani MM-koondised ebatavaliselt aega veetma

Prantsusmaa ja Iraagi jalgpallikoondiste maailmameistrivõistluste alagrupimäng katkestati Philadelphias poolajal enam kui kaheks tunniks äikese ja paduvihma tõttu. Pika pausi ajal sisustasid meeskonnad aega erinevalt. Prantsusmaa mängijad ootasid ja tegid nalja kaardimängu üle, Iraak kasutas aega esimese poolaja detailseks analüüsimiseks.

Prantsusmaa kapteni Kylian Mbappe sõnul oli pikk paus mängijatele vaimselt väga kurnav.

"Poolteist kuni kaks tundi riietusruumis istuda ja samal ajal keskendumist säilitada on väga raske. See nõuab palju nii mängijatelt kui ka treeneritelt," ütles Mbappe.

Prantsusmaa peatreener Didier Deschamps naljatas esmalt, et mängijad mängisid pausi ajal kaarte, kuid tunnistas seejärel, et tegelikult tuli lihtsalt oodata ja pidevalt edasi lükatud mängu jätkumiseks valmis olla.

"See on ohutuse küsimus. Vihma ja välgu vastu ei saa võidelda. Need olid väga erilised asjaolud ja loodan, et neid enam ei kordu," sõnas Deschamps.

Iraagi peatreener Graham Arnold rääkis, et kasutas pikka pausi esimese poolaja videopildi analüüsimiseks ning rõhutas mängijatele, et otsustavaks saab see, kumb meeskond suudab pärast pikka ootamist vaimselt paremini mängule tagasi keskenduda.

"Kahetunnine mängupaus tegi olukorra mängijate jaoks ilmselgelt palju raskemaks. See on esimene kord, kui ma treeneri või mängijana midagi sellist kogen," ütles Arnold. Tema hinnangul võis pikk paus kaasa aidata ka Iraagi eksimusele.

Mäng katkestati vaheajal Prantsusmaa 1:0 eduseisul ning jätkus alles enam kui kaks tundi hiljem. Mängijad tulid enne jätkumist uuesti soojendust tegema, kuid avavilet lükati veel edasi, sest staadioni töötajad pidid väljakult seisvat vett eemaldama. Lõpuks võitis Prantsusmaa kohtumise 3:0 ning Mbappé tähistas oma 100. koondisemängu kahe väravaga.

USA ohutusreeglite kohaselt peatatakse mäng, kui staadionist umbes 13 kilomeetri raadiuses tuvastatakse välk. Pausi ajal suunati enam kui 68 000 pealtvaatajat staadioni sisemusse varju.