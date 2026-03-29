Jacquelin vahetab suusad ja püssi jalgratta vastu

Emilien Jacquelin
Emilien Jacquelin
Rattatiim Decathlon-CMA CGM teatas, et võistkonna arenguprogrammiga on liitunud Prantsusmaa laskesuusatäht Emilien Jacquelin.

Oma karjääri jooksul laskesuusatamises viiel korral maailmameistriks tulnud ja neli olümpiamedalit võitnud Jacquelin liitub 1. maist kuueks kuuks võistkonna arenguprogrammiga, et selgitada välja tema potentsiaal sadulas. "Eesmärk on silmapiiri avardada. Tahan oma mugavustsoonist välja astuda," selgitas Jacquelin L'Equipe'ile.

30-aastane prantslane kinnitas, et ei plaani laskesuusakarjääri lõpetada, vaid kasutab võimalust olümpiajärgsel hooajal midagi muud proovida.

"See mõte on juba pikka aega mu peas olnud. 2030. aasta olümpiamängud on ikkagi mu eesmärk, aga olen põnevil, et saan midagi uut avastada. Olen alati rattaga sõitnud, aga nüüd saan iga päev uue väljakutse," ütles Jacquelin tiimi pressiteate vahendusel. "Annan endast 100 protsenti, mõistan seda võimalust ja tahan ühtlasi noorematele ratturitele oma kogemusi jagada. Tahan tiimile au tuua ja oma unistust elada, aga tean, kui nõudev see on."

"Tähed joondusid Emilieni jaoks, ta saab täita oma lapsepõlveunistuse," ütles Decathlon-CMA CGM võistkonna juht Sebastien Joly.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

