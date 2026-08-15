TÄNA OTSE | Liisa-Maria Lusti jahib finaalikohta kaugushüppes

Täna kell 13.45 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustelt Birminghamis. Kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets, reporter on Debora Saarnak.

Võistluspäeva esimeses pooles on Eesti sportlastest ainsana võistlustules Liisa-Maria Lusti, kes jahib finaalikohta naiste kaugushüppes. 21-aastase Lusti isiklik rekord ja hooaja tippmark on 6.63, mille püstitas märtsis NCAA sisemeistrivõistlustel viievõistluse võitjaks tulles.

Euroopa meistrivõistlustel on kvalifikatsiooninormiks 6.80. Lusti hüppab kvalifikatsioonis A-grupis, kus on kõige vägevamate isiklike tippmarkidega kahe aasta tagusel EM-il Roomas hõbemedalile tulnud itaallanna Larissa Iapichino (7.12) ja pronksi teeninud Portugali esindaja Agate de Sousa (7.03).

Hommikuses programmis selguvad medalivõitjad käimise poolmaratonis (20 km) ja käimise maratonis (35 km). Seitsmevõistlus jätkub kaugushüppe ja odaviskega, lisaks toimuvad naiste 1500 meetri jooksu ning meeste ja naiste 4x100 meetri teatejooksude eelringid.

Õhtul saab kaasa elada Karmen Bruusile, kes võistleb naiste kõrgushüppe finaalis. Bruus viis neljapäevases kvalifikatsioonis oma hooaja tippmargi 1.91-ni. "Ma pole üle mitme aasta üle 90 hüpanud, nii et ma olen väga-väga-väga õnnelik, silma kisub kohe märjaks," tunnistas Bruus ERR-ile. "Teadsin, et üle 90 kindlasti suudaksin hüpata, aga see, et päriselt selle ära hüppan, on ikka suur asi."

Laupäev, 15. august:

13.45–15.30 ETV ja sport.err.ee

21.39–23.55 ETV ja sport.err.ee

09.30 N käimise poolmaraton (20 km)

09.30 M käimise poolmaraton (20 km)

09.30 N käimise maraton (35 km)

09.30 M käimise maraton (35 km)

12.25 7-võistlus: kaugushüpe

13.50 N kaugushüppe kvalifikatsioon (Lusti)

13.55 7-võistlus: odavise

14.15 N 1500 m jooksu 1. ring

14.40 N 4×100 m teatejooksu 1. ring

15.00 M 4×100 m teatejooksu 1. ring

21.45 7-võistlus: 800 m jooks

22.01 M odaviske finaal

22.07 N kõrgushüppe finaal (Bruus)

22.10 N 400 m jooksu finaal

22.17 M kolmikhüppe finaal

22.25 M 10 000 m jooksu finaal

23.07 M 1500 m jooksu finaal

23.33 M 4×100 m teatejooksu finaal

23.48 N 4×100 m teatejooksu finaal