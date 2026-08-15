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Perez ja Fiorini tulid maailmarekorditega Euroopa meistriteks

Kergejõustiku EM
Maria Perez.
Maria Perez. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Kergejõustiku EM

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis püstitasid hispaanlanna Maria Perez ja itaallanna Sofia Fiorini maailmarekordid naiste käimise poolmaratonis ja maratonis.

Perez võitis poolmaratoni distantsil kuldmedali ajaga üks tund, 30 minutit ja kuus sekundit ning parandas seni hiinlannale Jiang Yunyanile kuulunud maailmarekordit veidi rohkem kui minutiga. Kahvatumad medalid said kaela itaallanna Alexandrina Mihai (+0.58) ja ukrainlanna Ljudmila Oljanovska (+1.01), kes olid samuti kiiremad senisest maailmarekordist.

Meeste seas teenis poolmaratonis kuldse autasu Šoti päritolu hispaanlane Paul McGrath uue isikliku rekordiga 1:23.23. Talle järgnesid itaallased Francesco Fortunato (+0.13) ja Andrea Cosi (+0.26).

Fiorini tuli naiste maratonis Euroopa meistriks maailmarekordiga 3:15,11. Ta parandas senist tippmarki enam kui üheksa minutiga. Poolatar Katarzyna Zdzieblo pälvis hõbemedali (+4.39), kolmas oli hispaanlanna Raquel Gonzalez (+5.38).

Meeste maratoni võitis Fiorini koondisekaaslane Massimo Stano, kes edestas hispaanlast Miguel Angel Lopezt vaid kaheksa sekundiga ning viis ühtlasi Euroopa rekordi 2:56.49-ni. Kolmandana tuli üle finišijoone prantslane Aurelien Quinion (+2.40).

Toimetaja: Henrik Laever

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