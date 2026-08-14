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VAATA OTSE | Birminghamis selgub kuus Euroopa meistrit

Kergejõustiku EM
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Kergejõustiku EM

Täna kell 21.35-23.55 teevad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekande Birminghamist, kus on kavas kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused. Kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets, reporter on Debora Saarnak.

Naiste 10 000 meetri jooksu võitis itaallanna Nadia Battocletti (31.41,17), kes edestas hollandlannat Maureen Kosterit (31.45,76) ja belglannat Jana van Lenti (31.47,81). Seejuures tegi 26-aastane Battocletti kuldse duubli teist EM-i järjest, sest nii 5000 kui ka 10 000 meetri jooksu võitis ta ka kaks aastat varem Roomas.

Enne võistlust

Õhtuses programmis jätkub naiste seitsmevõistlus. Lisaks selguvad Euroopa meistrid kahel väljakualal (meeste kõrgushüpe ja naiste kettaheide) ja neljal jooksualal (meeste 200 meetri jooks, naiste 800 meetri ja 10 000 meetri jooks ning meeste 400 meetri tõkkejooks).

Õhtu naelaks võib pidada viimast ala ehk naiste 800 meetri jooksu, kus asuvad vastamisi tiitlikaitsja Keely Hodgkinson (Suurbritannia) ja šveitslanna Audrey Werro, kes püstitas tänavu kõigi aegade paremuselt kolmanda aja 1.53,80. Samuti teeb oma tiitlivõistluste finaali debüüdi sel alal hollandlanna Femke Broeders-Bol, kes on varem kogunud au ja kuulsust peamiselt 400 meetri tõketega distantsil.

Meeste 400 meetri tõketega finaalis on taas favoriidina kohal norralane Karsten Warholm, kes peab aga jälgima nii sakslase Emil Agyekumi kui ka teda poolfinaalis edestanud rootslase Oskar Edlundi minekut.

Reede, 14. august

21.35–23.55 ETV ja sport.err.ee

21.35 7-võistlus: kuulitõuge
21.45 N 10 000 m jooksu finaal
22.00 M kõrgushüppe finaal
22.30 N kettaheite finaal
22.40 M 400 m tõkkejooksu finaal
22.55 7-võistlus: 200 m jooks
23.25 M 200 m jooksu finaal
23.46 N 800 m jooksu finaal

Toimetaja: Siim Boikov

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