Kiltsi lennuväljal sõideti uus sõiduautode kiirusrekord

Laupäeval peeti Kiltsi lennuväljal ühe miili paigaltstardiga lõppkiirusvõistlus V&K Teed One Mile Challenge 2026. Võistluse eesmärk oli saavutada võimalikult suur kiirus miilise ehk 1609-meetrise distantsi lõpuks.

Tänavuse võistluse kiireim oli Aleksandr Ljahh Nissan Skyline GT-R-il, kes püstitas uue Eesti sõiduautode kiirusrekordi tulemusega 416 km/h, vahendab Autosport.ee.

Sellega purustas ta enda nimel olnud tippmargi 402 km/h, mille ta püstitas 2020. aastal. Uue tippmargi näol on tegemist suurima kiirusega, mille ükski sõiduauto Eestis maismaal on saavutanud.

Võistlusel ületas 300 km/h piiri kokku 12 võistlejat.

Üldarvestuses järgnesid Ljahhile Virgo Rikk (Porsche 911 Turbo) kiirusega 351 km/h ja Aron Voola (Ferrari 849 Testarossa) kiirusega 343 km/h.

Kiireim naisvõistleja oli Smilla Sangernebo, kes saavutas Chevrolet Corvette'iga kiiruseks 305 km/h.

Diiselautode seas oli kiireim Tarmo Pillerpau, kelle BMW 840xd lõppkiiruseks mõõdeti 255 km/h.