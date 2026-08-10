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VAATA OTSE | Kas Maasik jõuab 3000 m takistusjooksus EM-il finaali?

Kergejõustiku EM
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Kergejõustiku EM

Suurbritannias Birminghamis alanud kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel on avapäeva õhtuses sessioonis eestlastest võistlustules Laura Maasik. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 21. Kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets, reporter Debora Saarnak.

Maasik osales Euroopa meistrivõistlustel ka tunamullu, kui nihutas Roomas oma tiitlivõistluste debüüdil 3000 meetri takistusjooksu Eesti rekordit enam kui nelja sekundi võrra. Koht finaalis jäi siis kaheksa ja poole sekundi kaugusele.

Tänavu pääsevad finaali mõlema eeljooksu kaheksa paremat.

Maasik tutvus pühapäeval Birminghami staadioniga. Esmamulje võistluspaigast oli positiivne. "Staadion on väga hubane ja üsna väike. Kõik korraldus tundub väga lähedal olevat, näiteks soojendusstaadion on lähedal suurele staadionile. Sportlase jaoks on kõik mugav ja hubane. Kindlasti rahvast tuleb palju, nii et loodan, et siin tuleb äge melu," muljetas Eesti rekordiomanik 3000 meetri takistusjooksus.

Esmaspäev, 10. august

21.00–23.59 ETV2 ja sport.err.ee

21.03 N kuulitõuke finaal
21.10 N vasaraheite kvalifikatsiooni A-grupp
21.35 N 100 m tõkkejooksu 1. ring
21.55 N kolmikhüppe kvalifikatsioon
22.10 N 100 m jooksu poolfinaalid
22.33 M kuulitõuke finaal
22.38 N vasaraheite kvalifikatsiooni B-grupp
22.40 M 5000 m jooksu finaal
23.00 N 3000 m takistusjooksu 1. ring (Maasik)
23.40 4×400 m segateatejooksu finaal
23.50 N 100 m jooksu finaal

Toimetaja: ERR Sport

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