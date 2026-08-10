TÄNA OTSE | EM-i avapäeval on võistlustules neli Eesti sportlast

Täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdi teeb 400 meetri tõkkejooksja Viola Hambidge ja oma teisele EM-ile lähevad vastu vasaraheitja Adam Kelly, sprinter Ann Marii Kivikas ja takistusjooksja Laura Maasik.

"75 meetrit on kindlasti kehas olemas. Kvalifikatsioonis on alati raske leida parimat heidet, aga ma täitsa tunnen, et siin saan teha hooaja parima tulemuse või isikliku rekordi," ütles Kelly, kelle karjääri parimaks tulemuseks on 75.81.

Maasik tutvus pühapäeval Birminghami staadioniga. Esmamulje võistluspaigast oli positiivne. "Staadion on väga hubane ja üsna väike. Kõik korraldus tundub väga lähedal olevat, näiteks soojendusstaadion on lähedal suurele staadionile. Sportlase jaoks on kõik mugav ja hubane. Kindlasti rahvast tuleb palju, nii et loodan, et siin tuleb äge melu," muljetas Eesti rekordiomanik 3000 meetri takistusjooksus.

Kivikas võistleb EM-il nii 100 kui ka 200 meetri jooksus, kõvemat lõppkohta loodab ta saavutada 200 meetris. "Ma ei ole ennast sprinterina päris lõplikult defineerinud 200 meetri jooksjana. Kui saab, siis alati jooksen ka 100 meetrit. Nagu ma enne EM-i ütlesin välja, kui saan 100 meetris EM-il peale, siis tulen seda kindlasti jooksma. Õnneks nii ka läks," sõnas Kivikas, kelle eesmärgiks on poolfinaali jõudmine. "Vähemaga ei tahaks leppida," märkis ta.

Debütant Hambidge lisapinget ei tunne." Närvi sees veel ei ole. Pigem olen ootusärevil ja tahaksin juba võistelda. Vorm on hea. Tunnen, et olen võimeline Eesti rekordist veel kiiremini jooksma. Minu eesmärk on joosta alla 56 sekundit," sõnas 400 meetri tõkkejooksu rahvusrekordi omanik.

Esmaspäev, 10. august

12.30–15.30 ETV ja sport.err.ee

21.00–23.59 ETV2 ja sport.err.ee

12.35 N kuulitõuke kvalifikatsioon

12.40 M vasaraheite kvalifikatsiooni A-grupp

12.45 M 800 m jooksu 1. ring

13.25 N 100 m jooksu 1. ring (Kivikas)

13.30 M kaugushüppe kvalifikatsioon

13.55 M 400 m jooksu 1. ring

14.20 M vasaraheite kvalifikatsiooni B-grupp (Kelly)

14.35 N 400 m tõkkejooksu 1. ring (Hambidge)

14.40 M kuulitõuke kvalifikatsioon

21.03 N kuulitõuke finaal

21.10 N vasaraheite kvalifikatsiooni A-grupp

21.35 N 100 m tõkkejooksu 1. ring

21.55 N kolmikhüppe kvalifikatsioon

22.10 N 100 m jooksu poolfinaalid

22.33 M kuulitõuke finaal

22.38 N vasaraheite kvalifikatsiooni B-grupp

22.40 M 5000 m jooksu finaal

23.00 N 3000 m takistusjooksu 1. ring (Maasik)

23.40 4×400 m segateatejooksu finaal

23.50 N 100 m jooksu finaal