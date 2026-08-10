TÄNA OTSE | EM-i avapäeval on võistlustules neli Eesti sportlast
Suurbritannias Birminghamis algavatel kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel on avapäeval võistlustules neli Eesti sportlast. Otseülekanne ETV-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 12.30. Kommenteerivad Helar Osila ja Juhan Kilumets, reporter Debora Saarnak.
Täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdi teeb 400 meetri tõkkejooksja Viola Hambidge ja oma teisele EM-ile lähevad vastu vasaraheitja Adam Kelly, sprinter Ann Marii Kivikas ja takistusjooksja Laura Maasik.
"75 meetrit on kindlasti kehas olemas. Kvalifikatsioonis on alati raske leida parimat heidet, aga ma täitsa tunnen, et siin saan teha hooaja parima tulemuse või isikliku rekordi," ütles Kelly, kelle karjääri parimaks tulemuseks on 75.81.
Maasik tutvus pühapäeval Birminghami staadioniga. Esmamulje võistluspaigast oli positiivne. "Staadion on väga hubane ja üsna väike. Kõik korraldus tundub väga lähedal olevat, näiteks soojendusstaadion on lähedal suurele staadionile. Sportlase jaoks on kõik mugav ja hubane. Kindlasti rahvast tuleb palju, nii et loodan, et siin tuleb äge melu," muljetas Eesti rekordiomanik 3000 meetri takistusjooksus.
Kivikas võistleb EM-il nii 100 kui ka 200 meetri jooksus, kõvemat lõppkohta loodab ta saavutada 200 meetris. "Ma ei ole ennast sprinterina päris lõplikult defineerinud 200 meetri jooksjana. Kui saab, siis alati jooksen ka 100 meetrit. Nagu ma enne EM-i ütlesin välja, kui saan 100 meetris EM-il peale, siis tulen seda kindlasti jooksma. Õnneks nii ka läks," sõnas Kivikas, kelle eesmärgiks on poolfinaali jõudmine. "Vähemaga ei tahaks leppida," märkis ta.
Debütant Hambidge lisapinget ei tunne." Närvi sees veel ei ole. Pigem olen ootusärevil ja tahaksin juba võistelda. Vorm on hea. Tunnen, et olen võimeline Eesti rekordist veel kiiremini jooksma. Minu eesmärk on joosta alla 56 sekundit," sõnas 400 meetri tõkkejooksu rahvusrekordi omanik.
Esmaspäev, 10. august
12.30–15.30 ETV ja sport.err.ee
21.00–23.59 ETV2 ja sport.err.ee
12.35 N kuulitõuke kvalifikatsioon
12.40 M vasaraheite kvalifikatsiooni A-grupp
12.45 M 800 m jooksu 1. ring
13.25 N 100 m jooksu 1. ring (Kivikas)
13.30 M kaugushüppe kvalifikatsioon
13.55 M 400 m jooksu 1. ring
14.20 M vasaraheite kvalifikatsiooni B-grupp (Kelly)
14.35 N 400 m tõkkejooksu 1. ring (Hambidge)
14.40 M kuulitõuke kvalifikatsioon
21.03 N kuulitõuke finaal
21.10 N vasaraheite kvalifikatsiooni A-grupp
21.35 N 100 m tõkkejooksu 1. ring
21.55 N kolmikhüppe kvalifikatsioon
22.10 N 100 m jooksu poolfinaalid
22.33 M kuulitõuke finaal
22.38 N vasaraheite kvalifikatsiooni B-grupp
22.40 M 5000 m jooksu finaal
23.00 N 3000 m takistusjooksu 1. ring (Maasik)
23.40 4×400 m segateatejooksu finaal
23.50 N 100 m jooksu finaal
Toimetaja: ERR Sport