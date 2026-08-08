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Inglismaa jalgpallimeister täiendas ridu Newcastle'i kapteniga

Jalgpall
Bruno Guimaraes võitluses tulevase meeskonnakaaslase Martin Ödegaardiga
Bruno Guimaraes võitluses tulevase meeskonnakaaslase Martin Ödegaardiga Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Jalgpall

Valitsev Inglismaa jalgpallimeister Arsenal kinnitas laupäeval, et on sõlminud nelja aasta pikkuse lepingu Newcastle Unitedi kapteni Bruno Guimaraesiga.

Suurbritannia meedia teatel käis Arsenal 28-aastase Brasiilia koondislase eest välja 75 miljonit inglise naela ehk ligi 88 miljonit eurot.

Karjääri Sao Paulo klubis Audax alustanud Guimaraes kogus kodumaal kuulsust Athletico Paranaense ridades ning liitus siis 2020. aasta jaanuaris Lyoniga. Täpselt kaks aastat hiljem ostis Newcastle brasiillase umbes 40 miljoni naela eest, klubi eest lõi ta 153 liigamängus 30 väravat ning kandis viimased kaks aastat kaptenipaela.

"Olin elevil juba esimesest korrast, kui [Arsenali spordidirektori] Andrea Berta ja [peatreeneri] Mikel Artetaga rääkisin. Tundsin sisimas, et vajan oma elus uut, põnevat väljakutset ja usun, et Arsenali mängijaks olemine pakub seda. Olen väga elevil ja loodan, et suudame oma unistused täita," sõnas Guimaraes Arsenali pressiteate vahendusel.

Mitmekülgne Guimaraes võib keskväljal täita erinevaid rolle ning lisab poolkaitseliini, kus juba ootasid Declan Rice, Martin Ödegaard, Martin Zubimendi ja Mikel Merino, veelgi sügavust. Newcastle'it ootab aga ees uus ajastu: suvel jäeti hüvasti ka Anthony Gordoni ja Sandro Tonaliga, lisaks lahkus senine peatreener Eddie Howe, keda toodi asendama sakslane Matthias Jaissle.

Toimetaja: Anders Nõmm

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