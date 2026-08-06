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Newcastle United nimetas uueks peatreeneriks Matthias Jaissle

Jalgpall
Matthias Jaissle
Matthias Jaissle Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpall

Inglismaa kõrgliigaklubi Newcastle United määras kolmapäeval pärast Eddie Howe'i lahkumist uueks peatreeneriks Saudi Araabia meeskonna Al-Ahli peatreeneri Matthias Jaissle´i. Treener liitus meeskonnaga klubi hooajaeelses treeninglaagris Hispaanias.

Jaissle töötas varem Saudi Araabia klubi Al-Ahli peatreenerina ning aitas klubi kahe järjestikuse AFC Meistrite liiga tiitlivõiduni.

"On uskumatu au saada Newcastle Unitedi peatreeneriks. See on üks Euroopa jalgpalli suurimaid klubisid, millel on ainulaadne ajalugu, identiteet ja fännibaas. Ootan põnevusega, et saaksin seda kirge ja sidet oma silmaga kogeda," sõnas Jaissle avalduses.

"Kui Newcastle United sinu poole pöördub, siis pöörad sellele tähelepanu. Klubi ambitsioonikus, visioon tulevikust ja avanevad võimalused tegid sellest äärmiselt ahvatleva paiga."

Jaissle asub tööle Howe'i asemel, kes lahkus ametist pärast peaaegu viit aastat. Howe vedas Newcastle'i 2025. aasta liigakarika võiduni ja aitas meeskonnal kahel korral Meistrite liiga põhiturniirile pääseda.

Jaissle saabub Newcastle Unitedisse tipptasemel noore treenerina. 38-aastast meest peetakse üheks Euroopa säravaimaks nooreks treeneriks.

Endise keskkaitsja edu Red Bull Salzburgi ja Al-Ahli eesotsas on toonud talle austajaid kogu jalgpallimaailmas. Pärast seda, kui ta viis Salzburgi aastatel 2022 ja 2023 järjestikuste Austria Bundesliga tiitlivõitudeni, siirdus ta Al-Ahli ridadesse.

Newcastle United alustab hooaega 23. augustil, kohtudes koduväljakul Liverpooliga.

Toimetaja: Lisette Holst

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