Zahovaiko: tipust on võimalik alla kukkuda väga kiiresti, kui muutume lohakaks

Levadia ja Kalju kohtumise esimene pool A. Le Coq Arenal möödus võimalustevaeselt, kuid tuliseks kiskus avapoolaja lõpus. Kohtunik jagas viimaste minutite jooksul koguni neli kollast kaarti ning neist kahega saadeti väljaku äärest minema Kalju peatreener Nikita Andrejev.

Teisel poolajal oli palju võimalusi Levadial, kuid Kalju väravavaht Henri Perk hoidis seljatagust puhtana, tõrjudes ära ka Bubacarr Tambedou penalti. Kohtumise ainsad väravad sündisid alles lisaminutitel. Levadia läks juhtimist Tambedou väravast juhtima neljandal üleminutil, Kalju vastus oli kiire ning 1:1 viigi vormistas vahetusest sekkunud Daniil Tarassenkov.

"Peame olema rahul, oleme sellises seisus. Väga suur kiitus meeskonnale hea kaitsetöö eest ja Levadia vastu on iga mäng, sellel aastal eriti, väga raske. Saame rahul olla viigipunktiga, aga ikkagi igat mängu läheme võitma," sõnas penaltitõrjega hiilanud Perk.

"Loomulikult jääb kripeldama see viimane viigivärava episood. Oleksime võinud seal paremini asju klaarida, pikemalt minema lüüa see pall. Aga nagu ikka, ilmastikutingimused mõjutasid mõlemat meeskonda, et mängu lõpus ei olnud enam piisavalt head energiat. Sestap ei õnnestunudki meil see pall klaariks lüüa," selgitas Levadia peatreener Vjatšeslav Zahovaiko.

Enne laupäeva kaotas Levadia viimati punkte aprilli keskpaigas, kui ka siis ei suudetud Kalju vastu viigist enamat. Tabelis saavad nad tunda ennast kindlalt, kui nad jätkavad kaotusteta, edu kaks mängu vähem pidanud Flora ees on 13 punkti.

"Meil on praegu hea keemia, hea koostöö. Oleme aeg-ajalt tuletanud meelde, et tabeli tipust on võimalik alla kukkuda väga kiiresti, kui me muutume natukene lohakaks. Seega poisid on targad. Me hoiame külma pead ja mõlemad jalad on ilusti maa peal paigal," märkis Zahovaiko.

Kolmandat kohta hoidval Kaljul on punkte sama palju kui Floral, kuid ka Nõmme klubi on pidanud kaks mängu rohkem. Viimati võitsid nad täpselt kuu aega tagasi. Ühtlasi on Kaljut tabanud vigastustelaine, kui peavad hakkama saama kolme põhimeheta. Nädal tagasi vigastada saanud meeskonna suurim väravakütt Mattias Männilaan jääb ilmselt eemale paariks kuuks ning seega ka euromängudest.

"Ma arvan, et ta on kuskil kaks kuud eemal, nüüd läheb aega taastumiseks," avaldas Kalju abitreener Artjom Artjunin. "Loomulikult mõjutab tema puudumine palju. Ta on ikkagi põhimängija. Aga mis teha. See on jalgpall, vigastused tulevad. Teised peavad olema valmis," lisas ta.

17. vooru telemängus võõrustab Pärnu Vaprus tuleval reedel FC Kuressaaret.