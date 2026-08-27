Levadia peab mõneks ajaks Ainsaluta hakkama saama

Mängus Transi vastu vahetati Ainsalu juba avapooltunni järel välja, kusjuures enne seda oli ta jõudnud värava lüüa. Kolmapäevast karikamängu Paide vastu jälgis Ainsalu Levadia loožist, kuid loodab juba õige varsti väljakul tagasi olla. "Uuringutel tuli välja, et olin juba poolteist kuud tegelikult vigastatuna mänginud. Arst arvas, et mu hooaeg on läbi, aga mina küll nii ei arva," ütles Ainsalu Soccernetile.

Ainsalu hinnangut kinnitas ka Levadia peatreener Vjatšeslav Zahovaiko, kelle sõnul ei tohiks tema meeskonna ühe olulisema lüli mängupaus ülemäära pikaks kujuneda. "Peame temaga lihtsalt ettevaatlikud olema, sest tegu on meie jaoks täitsa mängijaga," kommenteeris Zahovaiko.

Ainsalu on Eestist Taanisse siirdunud Bubacarr Tambedou järel resultatiivsuselt kogu liiga teine mängija, olles 22 liigamänguga saanud kirja kaheksa väravat ja kaheksa väravasöötu.

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